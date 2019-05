Laura Freddi su Instagram mi difendo dalle cattiverie : La showgirl Laura Freddi si sfoga sui social, dopo le notizie che erano uscite qualche giorno fa riguardo la sua crisi economica: “E’ una vicenda vecchia e molto triste che riguarda un periodo complicato della mia vita. Non capisco perché esca ora come se riguardasse il presente. Mi sembra stupido tirarla fuori in un modo superficiale, con frasi e affermazioni che io non ho mai rilasciato a nessun giornale” si è sfogata la ...

Laura Freddi e i problemi economici - sfogo social : «Vergogna - vicenda vecchia e triste» : Nessuna crisi o problemi economici per Laura Freddi. L?ex stellina di ?Non è la Rai" e storica velina di ?Striscia l notizia?, gieffina in salsa vip...

Laura Freddi mette in chiaro sui social non sono sul lastrico : Qualche giorno fa era uscita una notizia dove riportava che Laura Freddi sarebbe stata in difficoltà economiche, ma tramite i social la diretta interessata ha voluto precisare: “E’ una vicenda vecchia e molto triste che riguarda un periodo complicato della mia vita. Non capisco perché esca ora come se riguardasse il presente. Mi sembra stupido tirarla fuori in un modo superficiale, con frasi e affermazioni che io non ho mai ...

Laura Freddi : "Non è vero che sono in difficoltà economiche" : Laura Freddi in gravi difficoltà economiche? No. La showgirl ha smentito la notizia circolata nelle scorse ore e lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram. In particolare la showgirl ha precisato che le parole a lei attribuite erano riferite ad un fatto risalente a qualche tempo fa.Come sempre sono costretta a difendermi dalle solite cattiverie che ogni tanto così quando non sanno cosa fare e cosa scrivere tirano fuori, darò solo ...

Laura Freddi : ‘Problemi economici? Vicenda vecchia e molto triste’ : È amareggiata Laura Freddi nel suo ultimo post su Instagram. La showgirl parla di ‘mondo malato’ e delle ‘solite cattiverie‘ che circolano in rete, e il riferimento è a presunti problemi economici che starebbe sperimentando sulla propria pelle. La Freddi, mamma di Ginevra dal gennaio 2018, smentisce però chiarendo che si tratta di una storia passata e che nulla ha a che vedere con il suo presente come invece sosterrebbero ...

Laura Freddi - "gravi difficoltà economiche". Dopo il Grande Fratello - l'orrore senza vergogna : "Le solite cattiverie". Laura Freddi si sfoga su Instagram Dopo che da qualche giorno circola sul web la notizia di sue gravi difficoltà economiche. La notizia è vera, ma semplicemente fa riferimento a una "vicenda vecchia e molto triste, che riguarda un periodo complicato della mia vita che mi ha v

Laura Freddi sfogo : “Cosa tosta al GF - ma vicenda vecchia e triste” : Laura Freddi, duro sfogo: “La cosa è stata tosta, nella casa del Grande Fratello, ma stupido tirarla fuori ora e in modo superficiale. Mondo malato” Laura Freddi ringhia, e a ragione, sui social. La showgirl 46 enne è sbucata su Instagram scrivendo un lungo post dai toni molto accesi. A far divampare il suo malcontento […] L'articolo Laura Freddi sfogo: “Cosa tosta al GF, ma vicenda vecchia e triste” proviene da ...

Laura Freddi oggi - che fine ha fatto : la sua vita dopo Paolo Bonolis - : Che fine ha fatto Laura Freddi? La ex fidanzata di Paolo Bonolis, ora mamma di una bimba di un anno avuto dal compagno Leonardo D'Amico, conduce una vita piuttosto ritirata, lontana dal mondo dello spettacolo. Ultimamente però è stata ospite del programma 'La vita in Diretta', dove ha parlato a cuore aperto della sua vita, delle […]