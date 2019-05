Julio Velasco commuove tutti dopo l' addio alla pallavolo

Pallavolo - semifinale scudetto – Julio Velasco carica Modena : “contro Perugia vogliamo fare qualcosa di grande” : Coach Julio Velasco carica Modena per la sfida di Gara-1 della semifinale Scueddo contro Perugia : gli emiliani a Perugia per ‘ fare qualcosa di grande’ Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di Julio Velasco in vista di Gara-1 di semifinale scudetto che domani vedrà Modena Volley sfidare Perugia al PalaBarton. Queste le parole del Coach gialloblù: “i fatti di sabato a Perugia ? Non ho ...

Pallavolo - Sara Anzanello inserita nella hall of fame : entrano anche Carmelo Pittera e Julio Velasco : Pallavolo, Sara Anzanello è stata inserita oggi nella hall of fame assieme ad altri interpreti di spessore quali Velasco e Pittera Sara Anzanello ci ha lasciati troppo presto, ma il mondo della Pallavolo italiana non si dimenticherà mai di lei. La Anzanello è stata infatti inserita oggi nella hall of fame della Pallavolo assieme ad altri big del mondo pallavolistico. Eleonora Lo Bianco, Andrea Ninniri, Paolo Tofoli, per il beach volley ...