Dopo la bufera Pamela Prati va via da Roma Ecco dov' è andata

Pamela Prati Dopo la bufera sulle nozze - confessione dell'amico : 'Credo stia tanto male' : Si continua a parlare del tanto discusso matrimonio di Pamela Prati. La showgirl alla soglia dei suoi 60 anni ha annunciato in televisione e sui giornali di aver trovato il grande amore della sua vita e di essere pronta a compiere il grande passo verso l'altare. Una notizia che ha fatto subito il giro del web e dei social anche se ad oggi, a pochi giorni dalla data delle nozze, ci sarebbero ancora il mistero assoluto sul sì, al punto che nelle ...

Un giorno in Pretura - bufera Dopo la puntata sull'omicidio Vannini : 'Hanno difeso i Ciontoli' : bufera su Un giorno in Pretura: la puntata di ieri sull'omicidio di ha infiammato la polemica sul web perchè la conduttrice, Roberta Petrelluzzi, si sarebbe 'schierata' troppo a favore della famiglia ...

Boeing : Dopo la bufera sul 737 Max - utile in linea con le attese : Boeing ha detto di aver completato oltre 135 voli di prova sul software aggiornato per il 737 Max.La Federal Aviation Administration, FAA,, così come i regolatori in tutto il mondo, ha messo a terra ...

GF16 - bufera Dopo le frasi forti di Lemme : Vignali furiosa e protesta del gruppo : A meno di 24 ore dal suo ingresso al Grande Fratello 16, Alberico Lemme è riuscito a catalizzare l’attenzione di tutti i suoi compagni d’avventura, a causa di alcune affermazioni forti riguardanti il rapporto con i suoi figli. Parole che hanno sconcertato la maggior parte dei presenti, in particolar modo la cestista Valentina Vignali la quale, in lacrime, si è scagliata contro il farmacista urlandogli ‘fai schifo'. protesta silenziosa del gruppo ...

Paola Caruso - 42 giorni Dopo il parto : bufera sulla foto - lei sbotta : Paola Caruso, la foto del post partum (“Sono passati 42 giorni”) scatena la bufera. Attacchi alla neo mamma (“Da evitare”) che si spiega e replica a muso duro A poco più di quaranta giorni dal parto del piccolo Michelino, Paola Caruso si è presentata su Instagram con una foto sensuale e prorompente: in intimo rosa […] L'articolo Paola Caruso, 42 giorni dopo il parto: bufera sulla foto, lei sbotta proviene da Gossip ...

Paola Caruso bufera sul web Dopo una foto post parto : La showgirl Paola Caruso è diventata mamma da un mese e mezzo e ha sorpreso tutti quanti su “Instagram” presentandosi in lingerie in uno scatto bollente. A corredo della foto che ha conquistato quasi 20mila preferenze, la showgirl ha scritto: ‘post partum remise en forme’. Immediatamente la foto ha raccolto una valanga di commenti, molti dei quali contro la neo-mamma: “Ma secondo te e il caso di farti una foto del genere? Cosa vuoi ...

Pamela Prati ha un lieve malore Dopo la bufera sul matrimonio : 'E' distrutta e affranta' : Pamela Prati continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del momento. Chi sta seguendo le varie 'cronache' di questi giorni, sa bene che si sta tanto parlando del presunto finto matrimonio della showgirl con Mark Caltagirone. La Prati ha annunciato le nozze in diretta televisiva in varie trasmissioni Rai-Mediaset ma, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere soltanto una bufala mediatica messa in piedi per tornare ad ...

Nuovo stadio Roma - la sindaca Raggi tranquillizza i giallorossi Dopo la bufera dei giorni scorsi : Roma, Virginia Raggi è tornata a parlare della costruzione del Nuovo stadio giallorosso a Tor di Valle dopo le indagini delle ultime settimane “stadio Roma? Se tutto ok il progetto a Tor di Valle va avanti. Io, pur non essendo tenuta, ho chiesto di fare dei supplementi d’indagine, delle verifiche ulteriori proprio perché ho bisogno che quando si prende una decisione sia la decisione più giusta per la città e i cittadini“. ...

Gilet gialli - il giorno Dopo la devastazione : bufera su Macron : Quanto alle immagini di Macron che scia durante i disordini a Parigi, ha tagliato corto la ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, " soltanto una polemica politica spicciola". Ma da domani, ...