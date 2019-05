Code Vein in azione in 7 minuti di video gameplay

Bandai Namco annuncia un network test per Code Vein : Dopo essere sparito dai radar per qualche tempo, Bandai Namco è tornato a parlare del suo Code Vein, tramite l'annuncio di un network test per le versioni PS4 ed Xbox One del suo soulslike.Come riporta VG247, stiamo parlando di un network test a numero chiuso, che permetterà ai fortunati giocatori selezionati di testare a fondo la componente online del primo capitolo ed aiutare gli sviluppatori a risolvere eventuali problemi riscontrati, tramite ...

Code Vein Anteprima - di anime perdute e sangue : ... in modo non troppo dissimile da quanto narrato in God Eater 3 con le "Oracle Cell", una calamità conosciuta come Rovi del Giudizio si è abbattuta sul mondo, azzerando la civiltà e trasformando le ...