Cagliari-Lazio | probabili formazioni

Cagliari - Lazio : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 11 maggio alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la web cronaca della partita. La presentazione del match QUI Cagliari - I padroni ...

Lazio - la strada della gloria passa per il Cagliari - come nel 2013 : Una meravigliosa coincidenza che può portare a Formello una ventata d'euforia. Mai abbandonare i sogni di gloria , lo insegna la storia. Dovrà volare a Cagliari , la Lazio , prima di presentarsi alla ...

Serie A - Lazio tonfo Champions. Ok Torino - Spal e Cagliari : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Parma di D'Aversa e il Milan di Gattuso la 33esima giornata di Serie A è continuata alle ore 15 con ben sei match con e con tante sorprese. La Lazio di Simone Inzaghi perde per 2-1 in casa contro il Chievo Verona già retrocesso che coglie così la seconda vittoria in stagione. I gol della vittoria portano la firma di Vignato e Hetemaj, di Caicedo il gol inutile ai fini del ...

Torino-Cagliari - Cairo polemizza sull’arbitraggio e punge il Milan : “se guardi la partita contro la Lazio…” : Al termine del match di Serie A tra Torino e Cagliari infuriano le polemiche sull’arbitraggio: le parole al veleno del presidente del Torino Urbano Cairo “Mi è sembrato un arbitraggio molto squilibrato. Io non so cosa abbia detto Zaza per meritarsi l’espulsione, ma so cosa ha detto Barella che ha mandato a quel paese l’arbitro. Se espelli un giocatore a fronte di un’imprecazione, che non so se ci sia stata o meno, fai una cosa ...