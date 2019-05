Ascolti tv | Mentre ero via chiude a 5 3 milioni di telespettatori

Ascolti TV | Giovedì 9 maggio 2019. Mentre ero Via chiude al 23% - la Carrà al 3.5% : Mentre ero Via - Stefania Rocca Su Rai1 l’ultima puntata di Mentre ero Via ha conquistato 5.339.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 2.077.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Il Mostro ha interessato 1.364.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.323.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 A Raccontare comincia tu ha raccolto ...

Mentre ero via 2/ Ci sarà la seconda stagione? Gli ottimi Ascolti fanno ben sperare : Mentre ero via stasera va in onda su Rai1 con la sua ultima puntata: ci sarà la seconda stagione della fiction con Vittoria Puccini?

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4%. L’Europa League al 4.6% su TV8 - crolla la Carrà (3.9%) : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...

Ascolti tv - nuova vittoria per Mentre ero via con 4.5 milioni di telespettatori : Un’altra vittoria per la fiction di Rai1 Mentre ero via, con vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, che si aggiudica ancora una volta la gara degli Ascolti nel prime time del 18 aprile con 4.562.000 telespettatori (share 20.8%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Tutte le strade portano a Roma con Sara Jessica Parker e Raoul Bova è stato visto da 1.886.000 telespettatori (share 8.5%) e su Italia 1 bene ‘Colorado’ con ...

