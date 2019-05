A 81 anni incontra per la prima volta sua madre (di 104 anni): erano state separate alla nascita (Di venerdì 10 maggio 2019) Eileen Macken, 81 anni, ha incontrato per la prima volta la mamma Elizabeth, di ben 104 anni, in Scozia. Le due donne erano state separate subito dopo la nascita ed Eileen è cresciuta in un orfanotrofio a Dublino. Per una vita intera ha cercato di rintracciare sua madre, e alla fine ci è riuscita.



