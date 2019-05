Traveller 5 edizione | il kickstarter per una versione riveduta | corretta e ampliata del

tomshw

(Di giovedì 9 maggio 2019) ... 3 volumi in copertina rigida, il materiale in formato digitale, uno speciale raccoglitore, carte da gioco, un CD, o una chiave USB, con tutto le regole, un audiobook ambientato nel mondo di gioco e ...

TheKlingon_ : RT @gammazita: Dal 27 aprile al 27 ottobre 2019 va in scena la seconda edizione del Festival Radicepura, che richiama a Giarre, in Sicilia,… - gammazita : Dal 27 aprile al 27 ottobre 2019 va in scena la seconda edizione del Festival Radicepura, che richiama a Giarre, in… -