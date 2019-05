Terna | nel primo trimestre utile netto in aumento a 186 milioni

Terna - crescono utili e ricavi nel 1° trimestre : Risultati positivi per Terna nei primi tre mesi del 2019. I ricavi, pari a 537 milioni di euro , registrano un aumento di 13,9 milioni di euro, +2,7%, rispetto al corrispondente periodo del 2018. L' ...

InTernazionali d'Italia Roma 2019 : Andrea Basso in finale nelle pre-qualificazioni - Jacopo Berrettini nel tabellone cadetto : Grande sfida per un posto in finale nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d'Italia di tennis tra Andrea Basso e Jacopo Berrettini, che si danno battaglia per circa due ore con il primo che ha la meglio per 7-5 7-6 (4) in un incontro davvero tirato, che poteva anche finire diversamente. Nel primo set Basso per diverse volte si porta avanti di un break e si fa poi riprendere dall'avversario, prima dello strappo decisivo

Richard Madden sarà Ikaris nel film Marvel 'The ETernals' : Richard Madden: l'attore diventerà una nuova star dei Marvel Studios? Richard Madden potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe recitando nella pellicola 'The Eternals'. Dopo il grande successo al cinema ottenuto da Avengers: Endgame, i Marvel Studios hanno in progetto di continuare a sorprendere i fan introducendo nuovi personaggi nel MCU

Triathlon - i convocati dell'Italia per i prossimi appuntamenti inTernazionali. Alice Betto torna in gara nelle World Series : Sono state rese note le startlist, e con esse dunque anche gli elenchi degli italiani impegnati, dei prossimi appuntamenti internazionali del Triathlon. Nel prossimo fine settimana la World Cup farà tappa a Chengdu, in Cina, dove sarà al via il solo Gregory Barnaby, che sarà impegnato, il sabato successivo, con altri otto italiani, nella tappa di Cagliari, anticipata di una settimana per la concomitanza con le elezioni europee

Niger - autocisTerna esplode nella capitale : almeno 55 morti : Un'autocisterna è esplosa nella capitale del Niger Niamey, a confermarlo è lo stesso direttore generale della protezione civile Boubacar Bajo che conferma un bollettino provvisorio di 55 morti La violenta deflagrazione ha gettato nel panico i cittadini di Niamey in Niger dopo che un'autocisterna colma di carburante è saltata in aria. Si era pensato ad un attentato ma sembra sia stato un fatale

InTernazionali d'Italia Roma 2019 : gli azzurri nel tabellone di qualificazione. Quattro wild card per gli italiani : Manca meno di una settimana all'inizio degli Internazionali d'Italia 2019. Al Foro Italico è già quasi tutto pronto per uno degli eventi più belli ed importanti dell'intero panorama tennistico mondiale. Per quanto riguarda il settore maschile sicuri di un posto nel tabellone principale sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Berrettini, Sonego e Seppi hanno ricevuto una wild card

NEMO PROPHETA di David Cinnella - prodotto da Voce Spettacolo sarà distribuito nei festival italiani ed inTernazionali : David Cinnella torna alla regia per raccontare il tema della fuga dei cervelli in Italia. La pellicola è stata girata interamente a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Nel cast gli attori Cosimo Frascella, Walter Nicoletti e Brunella Lamacchia. La fotografia è di Andrea Bianchi, il suono di Davide Sergio, la locandina è di Mario Pace. La post produzione è avvenuta ad Hollywood. prodotto da Voce Spettacolo. NEMO PROHETA narra

Tennis - InTernazionali d'Italia : i trionfi di Nadal e Svitolina nell'edizione 2018 : La mia prima vittoria qui nel 2005 è fra i ricordi più belli della mia carriera e avere il trofeo nuovamente nelle mani a così tanti anni di distanza è speciale ", con queste parole, Rafa Nadal ha

Ceva : il Gruppo Micologico 'Rebaudengo-Peyronel' al Salone inTernazionale del libro di Torino 2019.

Ciclocross – InTernazionali d'Italia Series - Tempier a caccia del tris nella tappa di Pineto : Leader della classifica generale, il francese punta al successo nella Aprutium Race. Al via con buone ambizioni anche Colledani e Teocchi Stephane Tempier, Nadir Colledani e Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) scaldano i muscoli per Aprutium Race, quarta prova di Internazionali d'Italia Series, in programma domenica 5 maggio a Pineto (Teramo). Vincitore dei primi due round, Andora Cup e Marlene Südtirol Sunshine Race, Tempier

Il Premio scientifico inTernazionale "Capo d'Orlando" nel segno dei Nobel : premiato nell'ambito della neonata sezione "Scienza e alimenti",. "È un grandissimo onore poter insignire anche quest'anno un Premio Nobel, il quindicesimo della nostra storia, che conferma ancora

Tria su Iva : 'senza alTernative aumenterà nel 2020'. Di Maio : 'Mai finché c'è il M5s' : Sono le parole che più vanno discutere oggi della relazione che il ministro dell'Economia Tria sta facendo alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Def, il documento di economia e finanza.

L'Iva scatena la tensione nel governo. Tria : «Senza alTernative aumenterà». Di Maio e Salvini : «Non avverrà mai» : Per Giorgia Meloni «il Governo grilloleghista vuole infliggere il colpo di grazia all'economia italiana, già in ginocchio per colpa di politiche scellerate. Fratelli d'Italia farà le barricate in

Tria conferma : senza alTernative - aumento dell'Iva nel 2020. L'alt della Cgia : "La legislazione vigente in materia fiscale è confermata in attesa di definire, nei prossimi mesi, misure alternative". A dirlo è il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, dove ha confermato che "lo scenario tendenziale, del Def, ndr , incorpora gli incrementi dell'Iva