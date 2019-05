Salone libro Torino: Paola e Claudio Regeni inaugurano la kermesse nel nome di Giulio

(Di giovedì 9 maggio 2019) Nei giorni in cui si è discusso di antifascismo, coloro che oggi in Italia possono dire di conoscere da vicino il fascismo, per averlo subito sulla loro pelle, sono, i genitori di. Assassinato da un regime autoritario, che lo ha sequestrato, torturato e infine ha fanno in ogni modo di nascondere la verità e proteggere i colpevoli.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...