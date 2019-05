La realtà non si droga

Appendino sul caso Auxilium : 'Torino non può permettersi di perdere questa realtà sportiva' : " In questa giornata di festa, purtroppo lo sport torinese registra anche una brutta notizia, con l'esclusione della Fiat Auxilium Torino dalla Lega Basket. Incontrerò il 7 maggio la società con cui ...

Radio Marte – Bucchioni : “Consiglio ad Insigne una realtà diversa - il profeta in patria non funziona : Enzo Bucchioni, noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, rispondendo a delle domande sul futuro del Napoli e sulla questione Insigne. Le sue dichiarazioni : “Frosinone-Napoli? In queste partite è difficile trovare stimoli, il secondo posto non è a rischio perché la squadra non è in caduta libera. Bilancio stagionale? Ancelotti non poteva fare miracoli, questa è stata una stagione di transizione: il ciclo è finito ...

Roma-Napoli ci aveva illuso - in realtà il Napoli non è in palla da un po’ : I quattro gol rifilati alla Roma probabilmente avevano soltanto illuso. illuso per una squadra che il 31 marzo era già in formato Arsenal. Ed invece così non era. Il Napoli ha cominciato a vivere una involuzione nel gioco e nei suoi protagonisti, ma soprattutto di gol segnati rispetto ai tentativi fatti, paradossalmente dalla sconfitta casalinga con la Juve. Prima del match perso in casa contro i bianconeri nel Napoli-Juve più inutile di questo ...

Left 4 Dead 3 : un leak di diverse immagini per il gioco Valve che probabilmente non diventerà mai realtà : Half-Life 3 è sicuramente il terzo capitolo più atteso tra quelli che Valve non sembra assolutamente intenzionata a creare ma non dobbiamo di certo scordarci gli altri due grandi nomi che probabilmente non verranno mai realizzati: Portal 3 e Left 4 Dead 3. Proprio quest'ultimo è il protagonista di un leak che è al centro di un video sicuramente molto interessante.Come segnalato da PCGamesN, lo YouTuber dietro al canale Valve News Network, Tyler ...

Sta per arrivare la Luna rosa (che in realtà non sarà colorata) : (foto: Marco Equizi/Getty Images) La sera di venerdì 19 aprile tenetevi liberi. Per potervi godere, anche quest’anno, uno spettacolo speciale: la Luna rosa. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà la fase di plenilunio proprio alle 13.12 di venerdì prossimo, ma per noi in Italia, sarà possibile osservarla al calar del Sole, quando sorgerà a Est intorno alle 20.00. Tuttavia, precisiamo fin da subito, che il nome Luna rosa non si deve al ...

Zanara - la misteriosa “isola che non c’è” al largo della Toscana : leggenda o realtà inghiottita dal mare? : Quella dell’”Isola che non c‘è” è una leggenda che resiste da molto tempo e anche in Italia potremmo avere i nostri esempi, in particolare in Toscana. Questa “isola fantasma” è tornata alla mente di alcuni in occasione del tragico naufragio della Costa Concordia al largo dell’isola del Giglio nel gennaio 2012. Le coordinate geografiche dell’incidente hanno fatto ipotizzare ad alcuni vecchi pescatori dell’isola che la grande nave da crociera si ...

Pesce d'aprile o realtà? Yakuza si trasforma in un RPG a turni e il risultato non è niente male : Sappiamo che SEGA ha annunciato il nuovo capitolo della serie di Yakuza che avrà come protagonista Ichiban Kasuga e sappiamo che il director della serie, Toshihiro Nagoshi, ha affermato che vorrebbe cambiare drasticamente il prossimo Yakuza. Certo il cambiamento di cui vi parliamo oggi sarebbe a dir poco drastico.Come riportato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, nelle ultime ore è spuntato in rete un curioso video che sembra mostrare uno ...

Congresso Verona - Drago (M5s) : “Per me non semplice essere qui. Il Movimento non è la realtà politica che viene descritta” : “Sono presente per scelta personale, però voglio sottolineare che il M5s non è quella realtà politica che viene delineata, ma ci sono anche senatori che hanno a cuore la questione della famiglia naturale”. Dal palco del Congresso delle famiglie di Verona ha parlato anche la senatrice del M5s, Tiziana Drago, che ha sfidato la posizione ufficiale del Movimento presentandosi a sorpresa al Congresso. “Sono qui liberamente in quanto madre e donna ...

Nintendo Labo : Kit VR - non solo realtà virtuale nel nuovo pacchetto fai-da-te per Switch : Lo scorso anno Nintendo presentò Labo, una piattaforma pensata sopratutto per i più piccoli che si prestava ad unire il videogioco con creatività e manualità, offrendo una serie di accessori – detti Toy-Con– da utilizzare con la Switch previo assemblaggio a partire da dei kit composti da fogli di cartone ondulato pretagliati, elastici ed adesivi. Per il 2019 la casa del Sol Levante ha annunciato il Kit VR, un quarto set pensato per ...

Courteney Cox torna a casa di Monica di Friends - che in realtà non esiste - ed è subito nostalgia (video) : Da quando è arrivata su Instagram lo scorso 29 gennaio, sembra averci preso gusto a rimestare nei ricordi: Courteney Cox torna a casa di Monica di Friends in un brevissimo video apparso sul suo profilo e tanto basta a scatenare la nostalgia tra gli affezionati orfani del sestetto newyorchese più iconico di tutti i tempi. Non nuova ai tributi a Friends, stavolta l'attrice si è fatta ritrarre in una clip mentre si dirige verso il palazzo di New ...

Equinozio di Primavera : in realtà giorno e notte non hanno la stessa durata : Oggi, 20 marzo, scatta ufficialmente l’Equinozio di Primavera, il momento che segna l’inizio della Primavera astronomica nell’emisfero settentrionale. Il termine “Equinozio” deriva dalle parole latine “aequus” (uguale) e “nox” (notte) e per questo è opinione comune quella secondo cui il giorno e la notte abbiano la stessa durata (12 ore) nella giornata dell’Equinozio di Primavera (e anche in quello d’Autunno), ma non è proprio così. In questo ...

Condono ticket non pagati : requisiti e scadenza - dove è già realtà : Condono ticket non pagati: requisiti e scadenza, dove è già realtà requisiti e scadenza Condono ticket sanitario Il pagamento o l’ esenzione dal pagamento del ticket può certamente generare errori. Ciò capita sovente agli anziani che in buona fede omettono di pagare il ticket perché convinti di aver diritto alla esenzione (in questo articolo alcune informazioni su requisiti esenzione ticket sanitari). A fine ottobre il Corriere della ...

Perché molte startup che dicono di fare intelligenza artificiale in realtà non la usano : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) L’intelligenza artificiale è sempre più una parte centrale dell’evoluzione tecnologica dell’industria 4.0, così come di molte funzionalità avanzate come gli assistenti vocali nelle case, l’assistenza clienti di alcune aziende, sistemi di sicurezza o le smart home. Ma siamo davvero sicuri che tutte le aziende che dicono di impiegare l’intelligenza artificiale (Ai) per i loro servizi facciano ...