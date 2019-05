Juventus | un altro Kean per i bianconeri | ecco Alan | nipote di Moise

Juventus - Allegri rivela agli amici : “Qui ho finito”. Non solo Conte - spunta un altro ex Juve : Juventus Allegri- Massimiliano Allegri si allontana dalla Juventus in maniera chiare ed imminente. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “Il Corriere della Sera” il tecnico bianconero avrebbe rivelato ai suoi amici di aver chiuso la sua esperienza in bianconero. “Qui il mio tempo è finito”: questa la frase che Allegri avrebbe rivolto ai suoi amici, […] More

Juventus – Altro stop per Khedira - l’annuncio : “conto di essere al 100% per la prossima stagione” : Sami Khedira si ferma per operarsi al ginocchio: il centrocampista tedesco della Juventus vuole essere al 100% per la prossima stagione Dopo i problemi al cuore che hanno costretto Sami Khedira a stare lontano dai campi, il centrocampista della Juventus è costretto ad un Altro lungo stop. Il tedesco ha annunciato di volersi sottoporre ad un’operazione al ginocchio. “Dopo quattro mesi di dolore continuo al ginocchio, alcuni ...

Ajax-Juventus - Ronaldo su Instagram : “Un altro gol in Champions” : AJAX JUVENTUS Ronaldo – “Contento di essere tornato ed aver segnato un altro gol in questa competizione”. Cristiano Ronaldo festeggia su Instagram il suo ritorno in campo dopo l’infortunio e il gol segnato contro l’Ajax, che gli ha permesso di arrivare a quota 125 reti nella massima competizione europea. Numeri da record per il portoghese, […] L'articolo Ajax-Juventus, Ronaldo su Instagram: “Un altro gol ...

Brandt-Juventus - dalla Germania : altro colpo firmato Paratici : BRANDT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Bild“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Brandt, centrocampista attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Un affare che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, quando Paratici potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Clausola importante, ma sicuramente inferiore al reale […] More

Mercato Juventus - la bomba dalla Spagna : non solo Alex Sandro - un altro big verso l’addio [NOME e DETTAGLI] : Mercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo della 31^ giornata del campionato di Serie A, vittoria in rimonta per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Milan, 2-1 il risultato finale, Dybala e Kean hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Piatek. I bianconeri sono ad un passo dalla vittoria dello scudetto, l’intenzione è vincere il Tricolare già dal prossimo match contro la Spal. Si avvicina anche ...

Ajax-Juventus - Rugani suona la carica : “Ad Amsterdam con un altro spirito” : Ajax-Juventus – Vittoria di rimonta per la Juventus contro il Milan e scudetto ormai dietro l’angolo per i bianconeri. A fine partita in zona mista è intervenuto Daniele Rugani parlando della partita di Champions League e facendo una breve analisi del match contro il Milan. Leggi anche: Ajax-Juventus probabili formazioni, CR7 può giocare: torna anche Cancelo Ajax-Juventus, Rugani avvisa gli […] More

Convocati Juventus - attacco decimato : un altro “big” rimane a casa [FOTO] : La Juventus scenderà domani in campo a Cagliari con l’attacco praticamente decimato. Oltre a Ronaldo, Dybala e Douglas Costa, infatti, Allegri ha lasciato a casa anche Mandzukic, febbricitante e in dubbio fino a qualche ora fa. Solo Kean e Bernardeschi, dunque, nel reparto avanzato, oltre al giovane Mavididi. Ecco l’elenco completo dei Convocati. #CagliariJuve: i Convocati per la sfida di martedì sera ...

Milan-Udinese : i rossoneri tornano alla vittoria - a 1.52. Cagliari-Juventus - un altro gol di Kean a 2.40 su Sisal Matchpoint : Dopo la sconfitta con l’Inter è arrivato anche lo scivolone con la Sampdoria a rallentare la marcia del Milan verso la Champions e ora i rossoneri devono guardarsi dalla Lazio – a meno 3 ma con una partita in meno – tornata prepotentemente in corsa. La squadra di Gattuso prova a ripartite dal match interno con l’Udinese che, però, ha un disperato bisogno di punti per non retrocedere. Gli esperti di Sisal Matchpoint non credono ...

Non solo Pogba : il Real soffia un altro obiettivo alla Juventus : E’ guerra di mercato tra Juventus e Real. Al centro della contesa non solo Paul Pogba, ma anche un altro nazionale transalpino, Adrien Rabiot, mediano del PSG. Il classe 1995, in uscita a parametro zero, è infatti finito nel mirino di Zinedine Zidane, che ora è in pole position per lui. Juventus, non solo Pogba: […] More

Cagliari-Juventus - allarme Allegri : altro ko - occhio alle assenze dal 1' : CAGLIAR-JUVENTUS – Neanche 24 ore fa la Juventus batteva l’Empoli ed è subito campionato. Martedì la squadra di allegri vola a Cagliari per il turno infrasettimanale, la trentesima giornata di Serie A. Trasferta insidiosa che arriva prima di Juventus-Milan ed Ajax-Juventus. Tante assenze per allegri che pensa ad un po di turnover in vista dei […] More

Juventus - Kean segna all’Empoli ed infrange il record appartenuto a Balotelli : “ora sono pronto a batterne un altro” : Moise Kean protagonista di Juventus-Empoli: le parole dell’attaccante bianconero dopo il gol allo Stadium “sono molto contento per un altro record, sono felice, sono sempre pronto a batterne un altro”. Così Moise Kean ha commentato a Sky Sport il suo ottavo gol in campionato, con cui ha frantumato il record appartenuto fino ad oggi a Mario Balotelli. L’attaccante infatti è diventato a soli 19 anni e 21 giorni il più giovane a segnare ...

Juventus - Allegri pronto ad affrontare l’Empoli : “Bonucci si ferma - serve un altro Dybala” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato dell’impegno bianconero contro l’Empoli con Cristiano Ronaldo che guarderà dalla tribuna la gara “Domani è una partita che va vinta, va affrontata con cattiveria e concentrazione, anche perché staccare la spina pensando di aver già vinto il campionato è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Come ho detto ai ragazzi, non siamo macchine che accendi e parti“. ...

Koulibaly-Juventus - altro retroscena da Napoli : tutti i dettagli : KOULIBALY JUVENTUS- Come riportato nella giornata di ieri, la Juventus sembrerebbe esser pronta a tentare l’affondo reale a concreto su Koulibaly. Un affondo che potrebbe terminare la sua corsa sul nascere, perchè in casa partenopea sarebbero pronti a mettere il veto sulla cessione del forte centrale difensivo. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta […] More

Mercato Juventus - non solo Kroos : Paratici piomba su un altro Blancos : Mercato Juventus – Paratici guarda attentamente in casa del Real Madrid. Negli ultimi mesi sono tanti i nomi dalla Spagna accostati alla Juventus. Marcelo, Isco, Modric, Asensio, Bale e come ultimo addirittura Varane, ma adesso spunta un’altra clamorosa ipotesi. L’arrivo di Zidane ha stravolto le gerarchie a Madrid. Marcelo e Isco da panchinari son tornati […] More