Izi | rap dell' inconscio tra Platone | De André e la voglia di evadere

Nel bar di Rapallo che fu il buen ritiro di Hemingway arrivano Greta e Federica - due cameriere-robot per il servIzio al tavolo : Due robot-camerieri al Gran Caffè Rapallo, ribattezzati Greta e Federica, hanno ufficialmente preso servizio da giovedì mattina. La presenza dei due umanoidi che servono ai tavoli le consumazioni ordinate a personale umano ha scatenato una vera e propria robot-mania tra gli avventori che dopo esser stati serviti pretendono selfie con le macchine ormai entrate a pieno regime. Il proprietario del bar Gabriele Hu è stato costretto a mettere un ...

Trapani - indagata testimone di giustIzia deputata 5Stelle : "Cambiò nome - non poteva usarlo" : A Piera Aiello, che ha accusato i boss mafiosi, la procura di Sciacca contesta il falso in atto pubblico. All'anagrafe di Partanna, il suo paese, è iscritta adesso con un'altra identità

Gli smartphone OnePlus hanno un bug relativo ai contatti di composIzione rapida ma è in arrivo il fix : Gli utenti OnePlus che usano la funzionalità speed dial per chiamare rapidamente i contatti preferiti potrebbero aver notato che vengono cancellati ogni giorno L'articolo Gli smartphone OnePlus hanno un bug relativo ai contatti di composizione rapida ma è in arrivo il fix proviene da TuttoAndroid.

Tolosa - uomo si barrica in un bar-tabacchi con 4 ostaggi e spara alla polIzia. “Non è terrorismo - ma rapina finita male” : Asserragliato con quattro ostaggi all’interno di una rivendita di giornali e tabacchi dopo, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, un tentativo di rapina. Nel quartiere Blagnac di Tolosa, nel sud ovest della Francia, un uomo è da ore barricato dentro al locale e ha anche sparato due volte contro le forze di polizia intervenute sul posto. Secondo Le Figaro, gli inquirenti non stanno vagliando la pista del terrorismo, bensì quella ...

Royal baby di Harry e Meghan. Tra tradIzioni e piccoli strappi alle regole : Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da Meghan Markle (e Harry)Nove mesi da ...

Regeni - testimone : "Rapito da egIziani : pensavano fosse spia inglese" - : Secondo quanto ricostruito da Corriere e Repubblica , un supertestimone avrebbe raccontato agli inquirenti italiani di aver ascoltato una conversazione tra un funzionario egiziano e un altro ...

Tina Cipollari in guerra con Ambra Lombardo - la ragazza con cui l'ex marito Kikò Nalli ha intrapreso una tenera amicIzia : 'Tra loro non ... : Non ho oggi e non avrò sicuramente domani nulla in contrario al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la felicità , il bene di questo mondo, e lunga permanenza nella casa del Grande Fratello,...

New Amsterdam torna su Canale 5 con ben tre episodi : dal malore di Max all’inIzio della chemioterapia : Per Max è arrivato il momento di fare sul serio e se nella prima parte di New Amsterdam lo abbiamo visto mettere da parte il suo malessere per il lavoro per portare avanti al meglio l'ospedale, nei nuovi episodi dovrà cambiare le carte in tavola per rimanere in vita. La seconda parte della prima stagione del medical drama torna su Canale 5 da domani, domenica 5 maggio, in prima serata con ben tre episodi in cui il pubblico farà un bel passo ...

Ciao Darwin torna in onda stasera - in concorrente infortunato ai rulli inIzia la terapia : Questa sera, alle ore 21.30, tornerà in onda Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis. Dopo la pausa di una settimana la trasmissione tornerà regolarmente in onda. In questi giorni di assenza non si è fatto altro che parlare dei vari infortuni che si sono verificati ad alcuni concorrenti durante il gioco dei rulli. Tra questi, quello nelle condizioni più gravi era Gabriele Marchetti, il 54enne che cadde rovinosamente in acqua rischiando ...

Trapani - Caterina Loria : #sevolovoto non si ferma - continuiamo con le nostre inIziative : Purtroppo, c'è una grandissima differenza, dai due milioni di passeggeri che portavano economia nel trapanese ai duecentomila odierni. E' per questo motivo che noi siamo riusciti a coinvolgere così ...

Pensioni ultime notIzie : Quota 100 trappola per i privati - ecco perché : Pensioni ultime notizie: Quota 100 trappola per i privati, ecco perché Se siete lavoratori privati e avete alle spalle 34 anni di contributi, più 4 (quelli della laurea) da riscattare, non presentate le dimissioni per tentare l’accesso a Quota 100. A differenza dai lavoratori pubblici, infatti, i lavoratori privati sono tenuti a dimettersi prima di avviare le pratiche del pensionamento e non possono più tornare indietro. Ma un calcolo ...

"In Venezuela nasca un governo di transIzione. Elezioni entro un anno" : la road map del rappresentante di Guaidó in Italia : Il Venezuela sta vivendo un momento cruciale della sua storia. Il Paese è tra due fuochi e la domanda che tutto il mondo si pone è: "Cosa succederà ora?". Ha provato a rispondere Rodrigo Diamanti, il rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti umanitari in Europa e membro della delegazione in Italia. Sentito da Formiche, dà la sua versione dei fatti e spiega cosa potrebbe accadere nelle prossime ore:Siamo in ...

Come disattivare e bloccare i servIzi a sovrapprezzo con Tre : In questo articolo elencheremo tutti i tipi di blocchi per servizi a sovrapprezzo messi a disposizione dall'operatore Tre. L'articolo Come disattivare e bloccare i servizi a sovrapprezzo con Tre proviene da TuttoAndroid.

Usavano targhe fittIzie per operare rapine con auto : 6 denunce : Roma – Dopo articolate indagini, gli agenti della Polizia di stato del Commissariato Prenestino diretto da Roberto Arneodo, hanno denunciato sei persone per truffe e furti. L’attivita’ investigativa ha avuto origine a seguito di un ingente furto commesso nel quartiere Collatino ai danni di un hotel, durante il quale un testimone era riuscito a prendere il numero parziale della targa della vettura usata dai malviventi. Gli ...