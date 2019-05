Formula 1 – Hamilton e la rivalità con la Ferrari | “potete anche non credermi | ma Vettel

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) Lewisindicae Leclerc come i suoi principali rivali: nonostante il pessimo inizio di stagione della, il pilota Mercedes sottolinea un particolare dettaglio emerso nelle prime gare Un poker di successi per la Mercedes in altrettante gare, due delle quali portano la firma di Lewis. Il pilota della scuderia di Brackley però predica calma e individua nelle duei principali rivali che gli possano strappare il titolo di Campione del Mondo. Intervistato da Motorsport,ha spiegato perchè, nonostante il brutto inizio di stagione,e Leclerc abbiano le carte in regola per metterlo in difficoltà: “al momento penso che la situazione sia molto aperta. Charles e Sebastian sono ancora lì, questa è la mia analisi. So che ci sono persone che non mi credono, ma io sono convinto che loro (isti) abbiano avuto il pacchetto migliore ...

