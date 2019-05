Di Maio | “Salvini deve smetterla”

lineapress

(Di giovedì 9 maggio 2019) Luigi Dia Radio Anch’io su Radio 1 dice la sua sugli sviluppi della vicenda Siri e sul futuro dell’esecutivo. Per lui Salvinismetterla…. In particolare di prenderla sul personale come ha fatto sul caso Siri. Per questo secondo il ministro del lavoro: ci possiamo sedere intorno a un tavolo e affrontare una serie di temi che sono nel contratto di italianGoverno.Gli italiani sono stanchi di crisi di governo minacciate sulla qualunque.P Il governo va in crisi solo su un tema: quello della corruzione. Disi augura che l’inchiesta non si allarghi altrimenti sarebbe un grave problema… L'articolo Di: “Salvinismetterla” proviene da LineaPress.it.

meb : Salvini e Di Maio fanno campagna elettorale ma non governano. E l’Italia perde posizioni. Secondo Bruxelles il PIL… - AnnaAscani : Indagato il governatore leghista della Lombardia #Fontana. Perché per lui né Salvini né Di Maio chiedono dimissioni… - matteosalvinimi : #Salvini: I bandi per la Tav sono aperti. Non c'è da cambiare idea tra me e Di Maio, c'è da decidere, serenamente,… -