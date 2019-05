Cannabis | arriva la direttiva di Salvini stretta sui requisiti e più controlli | ma

Droghe - Matteo Salvini dichiara guerra ai negozi di Cannabis : “Oggi arriva direttiva per chiuderli” : Matteo Salvini è tornato a parlare del tema delle Droghe . Il ministro dell'Interno ha chiesto al Movimento 5 Stelle di "ritirare la proposta sulla droga libera" al Senato, ribadendo di non volere uno "Stato spacciatore". Mentre dal palco di un comizio a Pesaro ha annunciato: "Chiusi oggi tre negozi di cannabis nelle Marche, comincia la guerra . Oggi emanerò una direttiva ".Continua a leggere

Cannabis libera - arriva disegno di legge del M5S : si potranno coltivare fino a tre : Il senatore del M5S Matteo Mantero ha depositato un disegno di legge in Senato per consentire la coltivazione di 3 piante e la detenzione di 15 grammi in casa e… L'articolo Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre proviene da Essere-Informati.it.