Aggredita in rapina | muore in ospedale

20 : 06 | Roma - 89enne Aggredita durante rapina in casa : muore in ospedale : 09.05.2019 - E' stata spinta a terra da due uomini, nel corso di una rapina in casa, ed è morta il giorno dopo a causa delle ferite riportate. Vittima una donna di 89 anni. E' accaduto domenica sera nel quartiere Montesacro, a Roma. L'allarme è scattato quando i due sono stati visti calarsi dal secondo piano per poi scappare in auto. E' caccia ai due rapinatori.

Carpi - coppia Aggredita e rapinata : altri tre arresti : Presi gli altri tre componenti del branco. Il quarto era stato catturato in flagranza grazie alla reazione di Rossella Setti, campionessa di arti marziali

Studentessa Aggredita da un gruppo di rapinatori : si rifiuta di scendere dall’auto - loro sparano ai finestrini. Il video : Una Studentessa di Medicina di 19 anni è stata aggredita a Randburg, in Sudafrica, dove era ospite da alcuni amici. Il video, diffuso sui social, mostra il momento in cui una coppia di uomini ha già speronato l’auto su cui viaggia la ragazza e si avvicina per farla scendere dalla macchina. Lei, tuttavia, oppone resistenza, finché uno dei due aggressori spara a un finestrino, riuscendo così ad aprire la portiera. La ragazza, fortunatamente, ...