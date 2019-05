UFC 241 | Romero vs Costa | manca solo l' ufficialità

foxsports

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Paulocolpisce Uriah Hall UFC 241, si attende l'per il match fraè, ad oggi, uno dei pesi medi più temuti al mondo. Nonostante i 42 anni d'età il fighter ...

Bretholomew21 : @UFC_Obsessed Romero/costa at 241 - LouiseGreenMMA : RT @MMACrazy: Daniel Cormier vs Stipe Miocic 2 set for #UFC241 - MMACrazy : Daniel Cormier vs Stipe Miocic 2 set for #UFC241 -