Ragusa | due grandi ospiti Ibla Classica International

Ragusa - premiati due medici Aiad : premiati dall’Amministrazione comunale due medici diabetologi che svolgono lavoro di volontariato al servizio dell'associazione Aiad di Ragusa

Il Comune di Ragusa consegna due targhe a medici Aiad : Il Comune di Ragusa consegna due targhe a medici dell'Aiad, l'associazione che assiste i diabetici e che compie 25 anni di attività

Ragusa - poliziotto uccide la moglie e si suicida. La coppia aveva due figli : “Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo”. Un ultimo messaggio lasciato su Facebook poi ha ucciso la moglie e si è suicidato. È successo la scorsa notte a Ragusa, dove un poliziotto di 42 anni – del quale sono state fornite per ora solo le iniziali, S. C. – ha sparato tre colpi contro la compagna di 33 anni con la pistola d’ordinanza mentre dormiva e poi si è tolto la vita. La coppia aveva due figli di 6 e 7 anni. ...

Ragusa : operai costretti a condizioni disumane - arrestati due imprenditori agricoli : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Avrebbero costretto gli operai a operare in condizioni disumane, pagati tre euro l'ora senza alcun diritto previsto dalle leggi. Sono così finiti in carcere due imprenditori agricoli Ragusani, altri due sono stati denunciati. Sequestrati fitofarmaci utilizzati dai lavo

Gambiano arrestato a Ragusa due volte in 24 ore - per spaccio e per evasione : Uno spacciatore Gambiano è stato arrestato dai Carabinieri in Piazza Zama a Ragusa. Poche ore dopo è stato riarrestato per evasione dai domiciliari

Mtb Euromotor Team Ragusa : due primi posti ad Agrigento : Ottimi risultati, tra cui due primi posti, per l’Mtb Euromotor Team Ragusa all’xc dei templi di Agrigento.

Due medaglie di bronzo per gli atleti della Basaki Ragusa : Due medaglie di bronzo per gli atleti della scuola Basaki di Ragusa, impegnati domenica scorsa al Memorial Costa di Barcellona Pozzo di Gotto

Ragusa - due carabinieri arrestati per furto : Due carabinieri in servizio a Chiaramonte Gulfi sono stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa per furto aggravato.

Ragusa - 1 - 1 kg di cocaina in auto : due arresti FOTO E VIDEO : La Polizia di Stato di Ragusa arresta altri 2 corrieri albanesi per il trasporto di oltre 1.1 di cocaina purissima per un valore di 90 mila euro