Massa Carrara, esplode bombola a gas in casa: bimbo di 4 anni è in rianimazione, ferita la mamma

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito in seguito allo scoppio di una bombola a gas mentre si trovava a casa con la mamma. È successo nella tarda serata di ieri, martedì 7 maggio, a Bagnone, in provincia di Massa Carrara. Il piccolo si trova al momento ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Meyer di Firenze per le ustioni riportate, provocate da un ritorno di fiamma. L'episodio è avvenuto intorno alle 22:30 nella casa della famiglia, quando improvvisamente si è verificata l'esplosione della bombola per cause che sono ancora in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Anche la madre è rimasta ferita, seppur in maniera più lieve.

(Di mercoledì 8 maggio 2019) A Bagnone, in provincia di, undi 4è rimasto gravemente ustionato in seguito all'esplosione di unaa gas mentre si trovava acon la mamma. Trasferito in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze, è al momento sedato e ricoverato in, ma non sarebbe in pericolo di vita.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...