La professoressa che cura l' anima con Eschilo ed Euripide

Aggredisce e manda in ospedale la professoressa di Lodi che ha sospeso la figlia : Aggredisce e manda in ospedale la professoressa che aveva sospeso la figlia . L’episodio è accaduto a Lodi , dove una squadra volante della polizia e il 118 sono dovuti intervenire in una scuola a seguito della richiesta di aiuto del personale. La docente aggredita, rea di aver sospeso la ragazza, è anche responsabile dell’istituto.Tutto è accaduto perché la mamma di una ragazzina sospesa, in disaccordo con ...

Inchiesta Centro Oli Eni in Val d’Agri - la professoressa che denunciò : “Situazione è critica - ma tutti hanno paura ad esporsi” : “Dobbiamo ringraziare una persona che non c’è più: Gianluca Griffa”. A parlare è il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, la cui indagini hanno portato agli arresti domiciliari Enrico Trovato, all’epoca dei fatti responsabile del Centro oli dell’Eni di Viggiano. Gianluca Griffa, ex responsabile dello stabilimento lucano, scomparso e poi trovato morto nell’agosto del 2013, in una lettera aveva raccontato come le fuoriuscite ...