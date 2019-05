Il Deejay time e Glenn Hughes completano il cartellone di Astimusica

lanuovaprovincia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La direzione artistica degli spettacoli è stata affidata al conduttore radiofonico e critico musicale Massimo Cotto . Ilcompleto Giovedì 4 luglio : America 50th anniversary tour, 40, 35 o ...

FAX0 : Sto ascoltando Deejay Time in the Mix: Fargetta su m2o. - FAX0 : Sto ascoltando Deejay Time su m2o. - wearenick : Certo che se non conoscete Giuseppe, ex Zoo ed ex Deejay Time, e lo prendete anche sul serio il problema è vostro mica suo. -