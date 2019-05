Google sta lavorando a prototipi di smartphone Pixel pieghevoli

Google annuncia Google Nest Hub Max al Google I/O 2019 e sposta la linea Home sotto il brand Nest : Nel corso di uno dei keynote più interessanti mai visti al Google I/O, il colosso di Mountain View ha annunciato numerose novità legate alla propria linea di speaker e smart display Google Home, che da oggi confluiscono nel brand Google Nest. Dite addio al concetto di casa intelligente, che Google vuole sostituire con quello di […] L'articolo Google annuncia Google Nest Hub Max al Google I/O 2019 e sposta la linea Home sotto il brand Nest ...

Google annuncia la nuova generazione di Google Assistant - dieci volte più veloce e più personale : arriverà con i Google Pixel 4 : Nel corso del keynote intropduttivo del Google I/O 2019, in programma fino al 9 maggio, Google ha annunciato tantissime novità legate a Google Assistant. L'articolo Google annuncia la nuova generazione di Google Assistant, dieci volte più veloce e più personale: arriverà con i Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Finalmente basta uno “stop” per disattivare un timer o una sveglia su Google Home : Tra le tante novità annunciate in occasione di Google I/O 2019 dal colosso di Mountain View ne troviamo anche una che riguarda i timer e le sveglie L'articolo Finalmente basta uno “stop” per disattivare un timer o una sveglia su Google Home proviene da TuttoAndroid.

Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato : Da Master & Dynamic arrivano delle nuove cuffie di fascia alta che si caratterizzano per un design curato sin nei minimi particolari e il supporto a Google Assistant L'articolo Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL la presentazione stasera : stasera verrà ufficialmente svelato il nuovo prodotto di Gamma Media dei Device di Google, i nuovi Pixel 3a e Pixel 3a XL. L’Evento – strategicamente molto importante per Google, avviene contemporaneamente ala conferenza annuale Google I/O dedicata agli sviluppatori Android. Alcune specifiche trapelate parlano dell’assenza del Notch, per un display graficamente tradizionale, ma comunque con caratteristiche che garantiscono ...

Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 secondo questa brochure con le specifiche : Ecco una brochure con le specifiche tecniche di Google Pixel 3a da cui spunta un fatto molto interessante: udite udite, si possono leggere le stesse specifiche della fotocamera posteriore di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. L'articolo Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 secondo questa brochure con le specifiche proviene da TuttoAndroid.

Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta : riprogettazione all’esordio in estate : L'arrangiamento estetico di Android Auto è stato una costante dal suo esordio ad ora, periodo in cui Google ha la saccoccia piena di novità L'articolo Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta: riprogettazione all’esordio in estate proviene da TuttoAndroid.

Dai nuovi Pixel a Android Q - tutte le novità che sta per lanciare Google : (Foto: Google) Quali sono le novità che potremmo attenderci dal prossimo Google I/O 2019 programmato dal 7 al 9 maggio prossimi? Mancano ormai circa 24 ore all’atteso appuntamento all’anfiteatro all’aperto Shoreline Amphitheatre proprio presso Mountain View e saranno svelate diverse novità in campo software e di prodotti. Le anticipazioni sono sopraggiunte in modo quasi torrenziale nelle ultime settimane, dunque è difficile che ...

Google testa nella sua app ufficiale i consigli per le ricerche : Tra le varie feature che in questo periodo sono in fase di prova pare che ci siano anche i suggerimenti per le ricerche nell'app Google. Ecco cosa sappiamo L'articolo Google testa nella sua app ufficiale i consigli per le ricerche proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ci spia e ascolta download Princeton IoT Inspector : I dispositivi smart connessi a Internet condividono molte informazioni che raccolgono su di te durante l'uso ma anche quando non li stai usando. Installa l'app che ti avvisa quando Google Assistant ti spia a tua insaputa.

Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping : Google sta valutando nuove opzioni per aumentare i profitti e tra di esse vi è anche quella che prevede un link commerciale nascosto sotto i video di YouTube L'articolo Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping proviene da TuttoAndroid.

Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti : Google Maps sta testando la sezione piatti Popolari con le foto ai migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti. L'articolo Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google - lascia Schmidt - l’uomo che ha trasformato una startup in Big G : (Foto: John Lamparski/Getty Images) A 64 anni Eric Schmidt proprio non ci pensa ad andare in pensione. Almeno non del tutto. Ma lascia Google, anzi la holding Alphabet, varata nel 2015 per riordinare la galassia di Big G, dopo 18 anni. I primi, in particolare, sono stati quelli essenziali. Schmidt veniva da una lunga carriera nel mondo dell’ingegneria informatica – in Sun Microsystems, per esempio, arrivò a ricoprire numerose cariche importanti ...

Google Pixel 3a XL e Pixel 3a avvistati da Best Buy e partiranno da meno di 400 euro : Nuove indiscrezioni su Google Pixel 3a e Pixel 3a XL: il modello XL è stato avvistato presso Best buy, di Pixel 3a è trapelato il probabile prezzo di listino. L'articolo Google Pixel 3a XL e Pixel 3a avvistati da Best Buy e partiranno da meno di 400 euro proviene da TuttoAndroid.