Google Play Protect ora esegue ogni giorno la scansione di più app di quante persone

Google annuncia Project Mainline : con Android Q gli aggiornamenti di sicurezza si scaricano dal Play Store : Google rivoluziona la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza con Project Mainline: da Android Q, alcuni di questi update arriveranno sul Play Store. L'articolo Google annuncia Project Mainline: con Android Q gli aggiornamenti di sicurezza si scaricano dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google prepara un nuovo smart display per il Google I/O : ecco come seguire la conferenza in streaming : A poche ore dall'apertura del Google I/O 2019 un nuovo smaet display realizzato da Google, forse il Nest Hub Max, passa dalla FCC. L'articolo Google prepara un nuovo smart display per il Google I/O: ecco come seguire la conferenza in streaming proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store partecipa al Google I/O con sconti su tante app e giochi Android : Il Play Store partecipa, a modo suo, al Google I/O proponendo sconti su tante app e giochi Android. Che aspettate a spendere il credito di Opinion Rewards? L'articolo Il Play Store partecipa al Google I/O con sconti su tante app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Google rimuove tre app di appuntamenti dal Play Store : ecco quali sono : La Federal Trade Commission ha riportato oggi che Google e Apple hanno rimosso tre app di appuntamenti dai loro app Store perché potrebbero essere potenzialmente utilizzate da pedofili. Un'avvocato della FTC ha riportato che le app FastMeet, Meet24 e Meet4U, tutte realizzati dalla società ucraina Wildec, sembravano violare la legge sulla protezione della privacy online dei bambini (COPPA) e la legge FTC. L'articolo Google rimuove tre app di ...

Ecco le app vincitrici dei Google Play Awards 2019 : Tutto è ormai pronto per dare il via all'edizione 2019 di Google I/O e il colosso di Mountain View ha annunciato le applicazioni vincitrice dei Google Play Awards L'articolo Ecco le app vincitrici dei Google Play Awards 2019 proviene da TuttoAndroid.

Google ha rimosso Kiwi Browser dal Play Store per una presunta violazione delle norme : Kiwi Browser è stato rimosso dal Play Store per violazione delle norme di Google, ma lo sviluppatore ha subito avviato la pratica di reclamo. L'articolo Google ha rimosso Kiwi Browser dal Play Store per una presunta violazione delle norme proviene da TuttoAndroid.

L'app Google Home entra nel club dei 100 milioni di download sul Play Store : Chromecast, Google Home, Home Mini e tutti i dispositivi domotici stanno conquistando sempre di più le abitazioni di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Non abbiamo detto nulla di nuovo fin qui, ma quando arriva un dato tangibile a certificarlo, fa sempre un altro effetto. E il dato è il numero di volte in cui l' app ...

Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store : Google conferma il proprio impegno su Android TV, che presto sarà disponibile su nuovi hardware e che riceverà un Play Store tutto nuovo. L'articolo Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store proviene da TuttoAndroid.

Le app Android anche nel PC : Bliss OS viene ora distribuito con Google Play Store : Sono passati pochi mesi da quando vi abbiamo annunciato che il gruppo di sviluppatori riconosciuto con il nome Bliss ha pubblicato la prima versione del sistema operativo per PC basato su Android 9.0 Pie. I lavori non si sono fermati e il team ha appena diffuso un nuovo importante aggiornamento. Google, pur avendo portato il sistema […] L'articolo Le app Android anche nel PC: Bliss OS viene ora distribuito con Google Play Store proviene ...

Google banna DO Global dal Play Store dopo le frodi legati ai banner pubblicitari : A poco più di una settimana dalla segnalazione di BuzzFeed News, che vi abbiamo riportato nel nostro articolo, Google Play ha iniziato la rimozione delle applicazioni riconducibili a DO Global, compagnia cinese in parte controllata dal colosso Baidu. Al momento sono 46 le applicazioni rimosse, che si affiancano a tutte le offerte pubblicitarie presenti nella […] L'articolo Google banna DO Global dal Play Store dopo le frodi legati ai ...

I Google Play Award 2019 sono alle porte - ecco le nomination delle app e delle categorie : sono ufficiali le categorie nominate per i Google Play Award 2019, i cui vincitori verranno eletti il prossimo 6 maggio. L'articolo I Google Play Award 2019 sono alle porte, ecco le nomination delle app e delle categorie proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi. L'articolo Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità proviene da TuttoAndroid.

Scoperte altre applicazioni malevole presenti sul Google Play Store scaricate oltre 30 milioni di volte : Scoperte nuove applicazioni infette da adware presenti sul Google Play Store che portavano alla visualizzazione di popup pubblicitari a tutto schermo. L'articolo Scoperte altre applicazioni malevole presenti sul Google Play Store scaricate oltre 30 milioni di volte proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna il Play Store : limiti di spesa e libera scelta del motore di ricerca e del browser : Per chi usa smartphone e tablet Android ci sono due buone notizie. La prima è che con l’ultimo aggiornamento è possibile impostare un budget massimo di spesa nel Play Store. La seconda è che, al primo avvio di Google Play, appariranno due nuove schermate: una per scegliere le app di ricerca e l’altra per scegliere il browser. La prima novità è volta a tutelare gli utenti, evitando che accumuli spese troppo alte per l’acquisto delle ...