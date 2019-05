E’ arrivata l’epoca dei Droni Assassini | i Killer Robots

laragnatelanews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Con la nostra tecnologia abbiamo superato i più brillanti dei film di fantascienza di solo poco tempo fa. Abbiamo apparecchiature oggi, che gli 007 degli anni ottanta neppure immaginavano. Stiamo parlando, in questa occasione, di qualcosa paragonabile ad un vero e proprio cecchino che acquisisce un target rispondente a dati specifici inseriti nel datata-base remoto, che va a colpire con precisione millimetrica la propria vittima. Non una pallottola, ma una sorta di razzo non teleguidato, ma auto-guidato in base a tutte le informazioni acquisite. Colpisce, schivando eventuali manovre elusive, malgrado operazioni difensive. E’ inarrestabile – se non colpito e se arriva all’obiettivo colpisce facendo partire un colpo. Un vero e proprioche si muove autonomamente. Non da scampo alla vittima designata. Già dal 2012 il Pentagono ne ha presentato e definito ...

