Cisco | con la nuova fase di Digitaliani competenze Ict per 200 000 persone

Cisco martedì 30 aprile a Brentonico con il nuovo disco "Indiani e Cowboy" : Per Belotti il mondo che ci circonda è sempre più diviso in Indiani, che tentano di sopravvivere e in Cowboy che continuano a non capire quello che sta accadendo : lo si capisce fin dalla canzone che ...

Lo storico concerto S&M dei Metallica ritorna 20 anni dopo con la San FranCisco Symphony - Lars Ulrich : “È fantastico” : Chiunque ignorasse James Hetfield e soci, dopo quel 1999 in cui "S&M" dei Metallica entrò nelle case di tutti, non poteva più far finta di non conoscere un pezzo di storia dell'heavy metal. Le versioni rivisitate di Master of puppets, Battery, Nothing else matters e For whom the bell tolls fecero letteralmente tremare il mondo grazie alla veste orchestrale della San Francisco Symphony. Per celebrare i primi vent'anni dalla pubblicazione ...