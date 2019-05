Attilio Fontana | il presidente della Regione Lombardia è indagato per abuso d' ufficio

Tangenti in Lombardia - Attilio Fontana indagato per abuso d'ufficio : È indagato per abuso d'ufficio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera, la conferma dell'Ansa: il governatore leghista è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle Tangenti e presto sarà ascoltato dai pm.

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...

«Sono dei vampiri». Nelle intercettazioni anche un tentativo di corruzione (respinto) del presidente della Lombardia Attilio Fontana : «Sentivi le vibrazioni quando facevi quell’ipotesi...ho vista la zanna che...tac! è venuta fuori come un vampiro, cacchiarola...mamma mia sono tremendi...» Dei vampiri....

Tangenti in Lombardia - il governatore Attilio Fontana in aula : "Io parte offesa : sempre trasparente" : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è presentato regolarmente nell'aula dell'assemblea regionale nel giorno in cui la procura di Milano ha arrestato 43 persone dopo un'inchiesta per corruzione, nella quale è finito in manette anche il consigliere regionale Fabio Altitonante, d

«Sono dei vampiri». Nelle intercettazioni anche un tentativo di corruzione (respinto) del presidente della Lombardia Attilio Fontana : «Sentivi le vibrazioni quando facevi quell’ipotesi...ho vista la zanna che...tac! è venuta fuori come un vampiro, cacchiarola...mamma mia sono tremendi...» Dei vampiri....

Clizia Fornasier e Attilio Fontana : perché i figli si chiamano Blu e Mercuzio : perché Clizia Fornasier e Attilio Fontana hanno scelto di chiamare il secondo figlio Mercuzio Clizia Fornasier e Attilio Fontana sono dei genitori originali. La coppia, che si è conosciuta e innamorata grazie a Tale e Quale Show di Carlo Conti, ha chiamato i due figli con nomi davvero stravaganti: il primo Blu mentre il secondo […] L'articolo Clizia Fornasier e Attilio Fontana: perché i figli si chiamano Blu e Mercuzio proviene da Gossip e ...

Attilio Fontana / Papà bis di Mercuzio : 'Lui stringe sempre più forte...' - Verissimo - : Attilio Fontana sarà ospite oggi pomeriggio di Verissimo. Neo Papà bis del piccolo Mercuzio, l'attore si racconta alla luce della nuova esperienza con...

Clizia Fornasier ricorda l’incidente con Attilio Fontana : “Grazie Padre Pio” : L’attrice Clizia Fornasier è stata ospite di Detto Fatto di Bianca Guaccero. Per l’occasione ha ricordato il grave incidente che l’ha vista vittima insieme al compagno Attilio Fontana Clizia Fornasier, attrice e cantante, è stata ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La Fornasier, che in tv ha anche fatto vedere la sua bravura in […] L'articolo Clizia Fornasier ricorda l’incidente con Attilio Fontana: ...

Sicurezza - Attilio Fontana zone rosse? Controlli più stretti : Sicurezza, Attilio Fontana, zone rosse? "Credo sia necessario innanzitutto avere un controllo più stretto delle persone che hanno commesso reati".