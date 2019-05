Atalanta | il report dell’allenamento | in due hanno lavorato a parte

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Concentratissima l’, che non vuole assolutamente disperdere quanto di buono costruito finora. Attenzione massima al campionato, in cui non si vuole perdere la quarta posizione, utile ai fini di una storica qualificazione in Champions League, ma occhio anche alla finale di Coppa Italia, in cui si ripeterà praticamente la gara di domenica scorsa, sia nell’avversario che nel teatro della sfida. Nel frattempo, gli orobici si stanno preparando alla gara di sabato pomeriggio contro il Genoa. Mattinata di lavoro per i ragazzi di Gasperini. Il programma della seduta prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnierinvece proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per ...

