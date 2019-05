Ten Hag | «Tottenham? Altra intensità rispetto a Juventus e Real»

Ajax - Ten Hag : «Dovremo andare oltre i nostri limiti» : AMSTERDAM, Olanda, - ' Non sono particolarmente nervoso, negli ultimi giorni ho dormito bene anche se siamo vicini a un traguardo importante. Stiamo attraversando un buon momento, ma domani dobbiamo ...

Psg - per la panchina occhi su Ten Hag dell’Ajax : Stagione deludente per il Psg, il club francese ha vinto la Ligue 1 ma l’eliminazione in Champions League ancora brucia. Discorso diverso invece per l’Ajax che è ad un passo dalla finale di Champions, nella partita di domani dovrà mantenere il vantaggio dell’andata contro il Tottenham (0-1). Ma si pensa anche al futuro ed al possibile valzer di allenatori, nel futuro del tecnico Erik Ten Hag potrebbe esserci la panchina ...

Calciomercato : Ten Hag può lasciare l’Ajax a fine stagione : Ajax, Erik ten Hag potrebbe fare le valige al termine della stagione anche in caso di vittoria in Eredivisie e Champions League.BAYERN MONACO-ERIK TEN HAG / Il quotidiano tedesco Sport1, riporta una indiscrezione clamorosa sul futuro della panchina dei lancieri. Erik ten Hag potrebbe lasciare l’Ajax al termine della stagione per il Bayern Monaco, nel caso in cui la dirigenza decidesse di non confermare Niko Kovac.L’allenatore ...

Ten Hag : 'Il mio Ajax è impressionante' : 'E' stata una grande performance della mia squadra, soprattutto nei primi 20 minuti, in cui sono rimasto davvero impressionato. Abbiamo segnato un gol importante, fuori casa. Nella ripresa il ...

Tottenham-Ajax - Ten Hag : 'Impressionato dalla mia squadra'. Eriksen : 'Demeriti nostri' : Ten Hag entusiasta. 'È stata una grande performance della mia squadra, soprattutto nei primi 20 minuti, sono rimasto impressionato. Abbiamo segnato un gol importante, fuori casa. Nella ripresa il ...

Champions League - l’Ajax vince la battaglia di Londra : TotTenham messo al tappeto dai ragazzi terribili di Ten Hag : Ajax vittorioso in trasferta nella semifinale d’andata di Champions League in casa del Tottenham: Van de Beek decisivo L’Ajax dei giovani continua a stupire. La squadra olandese magistralmente guidata da ten Hag ha espugnato il nuovo stadio del Tottenham nella finale d’andata di Champions League, ponendosi adesso come grande favorita per l’approdo in finale. Nella gara di ritorno in Olanda i Lancieri dovranno ...

Ajax - la squadra di Ten Hag diventa una canzone rap. VIDEO : Dove c'è Ajax c'è spettacolo. La stagione della squadra di Erik Ten Hag , prima in Eredivisie e impegnata nelle semifinali di Champions League contro il Tottenham, è stata assolutamente da ...

TotTenham-Ajax - probabili formazioni : Pochettino sfida Ten Hag : TOTTENHAM AJAX probabili formazioni – Una sfida affascinante quella tra Tottenham e Ajax, gara valida per la semifinale d’andata di Champions League. Le due formazioni si sfidano per guadagnarsi la finale del Wanda Metropolitano e sarà una gara dalle mille emozioni. Pochettino lo ha detto più volte: sogna un trofeo con gli Spurs, ma per […] L'articolo Tottenham-Ajax, probabili formazioni: Pochettino sfida Ten Hag proviene da ...

Ten Hag - provinciale di successo che ha stregato il mondo Ajax : Alec Cordolcini L'impresa dell'allievo di Guardiola: «Ecco il calcio moderno» Alec Cordolcini Negli ultimi anni i tecnici olandesi emergenti, da Frank de Boer a Phillip Cocu, hanno fatto una brutta fine una volta messo piede fuori dal proprio paese. Ora che l'etichetta è passata sulle spalle di Erik Ten Hag, esistono buone possibilità che ciò non si ripeta. In primo luogo perché Ten Hag all'estero ha già allenato, seppure a livello ...

Tottenham-Ajax - Ten Hag : 'La pausa in Eredivisie? Non è un vantaggio. Siamo affamati' : Le semifinali di Champions League sono alle porte, l'obiettivo dell' Ajax è quello di stupire ancora. Tutto pronto per gli olandesi, che dopo aver fatto fuori il Real Madrid agli ottavi e la Juventus ...

Tottenham-Ajax - Pochettino : "Voglia disperata". Ten Hag ci crede : "Mai sazi" : La semifinale di Champions League è un sogno che si avvera per Tottenham e Ajax, che si sfidano domani a Londra dopo aver eliminato rispettivamente Manchester City e Juventus. Le big, tra le favorite ...