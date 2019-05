calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Strana decie del, il club svizzero ha scelto con 4 giornate dalla fine del campionato di concedere vacanze anticipate sia all’allenatore Muratche al suo vice Marco Otero. La decie è stata quella di affidare la squadra a Christian Zermatten e Sébastien Bichard, allenatore della squadra Under 21, con la supervie del presidente Christian Constantin. Ilè reduce da tre sconfitte consecutive in Super League e al momento può contare su un solo punto di vantaggio sul nono posto che vorrebbe dire spareggio per non retrocedere. La stagione è ancora in bilico, per questo motivo la decie ha fatto molto discutere.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloper l’allenatoreCalcioWeb.

federicocasotti : Capolavoro di understatement del Sion (Super League svizzera) che non esonera l'allenatore Murat Yakin: lo 'manda i… - CalcioWeb : #Sion, vacanza anticipata per l'allenatore #Yakin - corradone91 : RT @federicocasotti: Capolavoro di understatement del Sion (Super League svizzera) che non esonera l'allenatore Murat Yakin: lo 'manda in v… -