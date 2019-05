Meloni | Raggi e Pd hanno ufficializzato razzismo contro romani

Salva Roma - Meloni : "Giusto votarlo". Di Maio : "Lite Salvini-Raggi? Sono stanco" : Dopo il teso consiglio dei ministri di ieri sera, con lo scontro M5s-Lega sul Salva Roma - prima "stralciato" poi "approvato a metà" e quindi oggetto di nuove polemiche - interviene oggi il vicepremier Luigi Di Maio. Tensioni al Cdm tra Conte e Salvini: 'Non siamo i tuoi passacarte'. Approvato a metà il Salva Roma È stato un Consiglio dei Ministri particolarmente intenso quello che si è svolto ...

Salva Roma - Meloni con M5s : “Pronti a votarlo”. Marattin : “Non c’entra nulla con gestione della Raggi - Salvini ridicolo” : “Salvini aveva un’occasione per fare una cosa buona per gli italiani, avrebbe cancellato 2,5 miliardi di debiti a carico di tutti gli italiani. Immagino solo quante cose si posso fare con questa somma, le scuole che si possono aprire, gli aiuti alle imprese e alle famiglie. Tante misure concrete. Sono certa che il Parlamento riuscirà a intervenire e correggere”. E’ questo il primo commento della sindaca di Roma Virginia ...

Giorgia Meloni - lo sfogo su Salvini : "Non ha avuto coraggio" : Giorgia Meloni non le manda a dire a Matteo Salvini nell'intervista rilasciata a Franco Bechis sul Tempo, soprattutto a proposito dei compromessi che il leghista ha dovuto accettare pur di tenere in piedi il governo con il M5s. Nonostante i punti in comune tra Fratelli d'Italia e Lega non manchino,

Meloni : episodi Torre Maura copione già visto - Raggi non era sindaco periferie? : Roma – “A Torre Maura la Raggi fa esplodere un’altra bomba sociale: ai due centri di accoglienza per immigrati gia’ presenti ne aggiunge uno per Rom. I cittadini protestano ma per il M5S l’emergenza e’ il ‘razzismo’. Un copione che abbiamo gia’ visto a Tor Sapienza e in altre periferie di Roma dove anche i grillini continuano a scaricare ogni tipo di problema. Ma la Raggi non era il ...

Meloni a Raggi : risponderai nel merito o ti nasconderai di nuovo dietro Fascismo? : Roma – Continua il botta e risposta su twitter fra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla storica scritta del 1948 alla Garbatella cancellata dal Campidoglio. Stamattina il presidente di Fratelli d’Italia aveva commentato l’episodio scrivendo “dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a ‘esponenti’ del ...

Il botta e risposta tra Meloni e Raggi su Garibaldi : Roma, 14 mar., askanews, - botta e risposta via Twitter tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A proposito della scritta su un muro cancellata ieri ...

Il botta e risposta su Twitter tra Virginia Raggi e Giorgia Meloni su 'Voto Garibaldi' : "No Giorgia Meloni, i fascisti li riconosco". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando il post della leader di Fratelli d'Italia che commentando la rimozione della storica scritta "Vota Garibaldi" alla Garbatella aveva sostenuto "Il comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 "Vota Garibaldi". Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a "esponenti" del ventennio, ...