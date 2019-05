Maltratta bimbi | maestra sospesa un anno

Bimbi Maltrattati - maestra agli arresti : ANSA, - TORINO, 3 MAG - Una maestra elementare è stata messa agli arresti domiciliari, a Torino, per maltrattamenti sui bambini. A eseguire il provvedimento è stata la polizia municipale. La donna, di ...

Violenze psicologiche e fisiche sui bimbi : maestra arrestata per Maltrattamenti : Secondo i racconti dei piccoli, la donna gli impediva di andare al bagno e li minacciava di conseguenze se avessero...

Bimbi costretti a pulire la pipì a terra! Torino - maestra arrestata per Maltrattamenti : A Torino una maestra di quarantacinque anni che prestava servizio alla “Leone Sinigaglia” di corso Sebastopoli è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti sui bambini. A quanto emerso, l'insegnante intimava ai piccoli alunni di non riferire nulla a casa prospettando loro “gravi conseguenze”. I genitori dei bambini che frequentavano quella scuola hanno raccontato i maltrattamenti patiti dai figli e le conseguenze sul loro stato ...

Maltrattamenti a bimbi - sospese 2 maestre d'infanzia nel napoletano : I carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli) hanno eseguito un'ordinanza di sospensione temporanea di due maestre per 12 mesi.

Bimbi Maltrattati all'asilo - condannate 4 suore : Caserta, 13 apr. (Adnkronos) - Quattro religiose che prestavano servizio in una scuola materna di San Marcellino (Caserta), sono state condannate per maltrattamenti (rito abbreviato) a 2 anni ciascuno dal gup del Tribunale di Napoli Nord. Si tratta di tre suore straniere e della madre superiora, un’

Catania - a processo una maestra accusata di Maltrattamenti : chiamava i bimbi “teste di scecco” : Il Gup di Catania, Maria Ivana Cardillo, ha rinviato a giudizio per maltrattamenti e lesioni una maestra di una scuola elementare di Aci Catena. Le indagini sono state avviate dopo le denunce di genitori dei bambini, sei dei quali si sono costituiti parte civile. Contro la porta di casa della donna una settimana dopo la sospensione dal servizio ignoti spararono dei colpi di pistola.Continua a leggere

Lamezia Terme - arrestate maestra e bidella per Maltrattamenti su bimbi - : Le due donne, che lavoravano in una scuola dell'infanzia, sono agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, nell'asilo regnava un clima "di vero e proprio terrore". Due giorni fa, altri due ...

Maltrattava i bimbi all'asilo : "Ti faccio viola" : "Oltre un mese di violenze psichiche e materiali contro una classe di bambini" vittime di minacce, schiaffi in faccia , tirate di orecchie e sculacciate. E' quanto emerge dal provvedimento con cui il ...

Maltrattamenti ai bimbi di nidi e scuole materne. Tre casi in un giorno tra Roma e Lombardia : maestri arrestati e sospesi : Spinte, schiaffi e strattonamenti oltre a umiliazioni e violenza psicologica. Sono gli aspetti comuni di tre diverse operazioni svolte dalle forze dell’ordine in asili nido e scuole materne. Blitz che hanno portato ad arresti di insegnanti e provvedimenti disciplinari a Roma e in due città della Lombardia: Varzi (provincia di Pavia) e Cernobbio (Como). Il primo caso, avvenuto nel Municipio XI, a sud-ovest della Capitale, riguarda un ...

Botte e Maltrattamenti ai bimbi dell'asilo : arrestata maestra : Ancora violenze nei confronti dei bambini. Una maestra d'asilo è stata arrestata, nel Comasco, per ripetuti maltrattamenti verso i bambini. I Carabinieri della Compagnia di Como hanno infatti dato ...