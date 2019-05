Lo squartatore di Hollywood! E' accusato di aver ucciso anche l’ex fidanzata di Ashton Kutcher

(Di martedì 7 maggio 2019) Così è stato soprannominato Michael Gargiulo, l’uomodialmeno quattro donne, tutte sue vicine di casa. Tra queste c’èAshley Ellerin, exdell’attoreKutcher, uccisa con 47 coltellate il 21 febbraio del 2001: doveva andare ad un party dopo i Grammy Awards con il fidanzato e invece fu ritrovata in casa con coltellate allo stomaco, al petto e alla schiena, oltre a una ferita al collo che “le aveva quasi mozzato la testa”, come avevano spiegato all’epoca i detective che si erano occupati del caso. Il processo che vede imputato Gargiulo è iniziato in questi giorni a Los Angeles, come riferisce il Washington Post, e tra i testimoni dell’accusa c’èKutcher che trovò il corpo senza vita della: arrivando davanti a casa, aveva raccontato l’attore, aveva visto delle macchie per terra “sembrava vino” ma era in realtà il sangue di Ashley.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...