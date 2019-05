L' avvocato di Armando Siri | Parlerà con i pm Oggi l' interrogatorio di Arata

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Paolosarà interrogato, 7 maggio, dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta nella quale è indagato per corruzione anche il sottosegretario leghista. L’imprenditore, consulente di Matteo Salvini per l’energia, sarà sentito dai magistrati molto probabilmente anche sull’intercettazione datata 28 settembre 2018, in cui parlava di una mazzetta da 30 mila euro perIl sottosegretario sarà sentito dopo di lui. Il suoha fatto sapere che, contrariamente a quanto apparso sulla stampa di, il fedelissimo di Matteo Salvini parlerà con i pm: “In riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, si precisa che in sede di presentazione spontanea del senatoreverrà depositata una memoria difensiva al precipuo fine di rappresentare, in modo esaustivo e ...

Avvocato__RS : RT @reportrai3: Sigfrido #Ranucci al @Tg3Web: 'Seicentomila euro da una banca di San Marino sono finiti sul conto di un notaio, usati da Ar… - marturano51sm : RT @DavideRonni: ECCOLO, IL MODERATO Giuseppe Conte, raptus vergognoso: 'Anche se Siri è innocente'. Bomba politica sul premier Ma voi vi… -