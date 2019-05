A Madrid vertice club-leghe No al progetto Superlega

Sfida al vertice in Liga : Barcellona-Atletico Madrid su DAZN : La Liga è giunta alla 31esima giornata e propone un match davvero interessante anche per tutti gli appassionati di sport internazionale: al Camp Nou il Barcellona capolista ospita l’Atletico Madrid, secondo in classifica. Le due squadre sono separate da otto lunghezze: per i Colchoneros è quindi una delle ultime occasioni per mantenere vive le speranze […] L'articolo Sfida al vertice in Liga: Barcellona-Atletico Madrid su DAZN è ...