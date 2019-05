Zingaretti | non abolirei il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza - ora piace anche a Zingaretti che spiega : "Articolo 18 non è priorità" : Il segretario del Pd parlando in vista delle elezioni europee ha anche tracciato le linee di quelle che potrebbero essere le...

Non lo abolirei - è una misura contro la povertà! Nicola Zingaretti sul Reddito di cittadinanza : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esprime un giudizio a sorpresa sul Reddito di cittadinanza, spiegando che si tratta di una misura che non cancellerebbe: "Io non abolirei il Reddito di cittadinanza. Ma farei anche altre politiche per il lavoro. Il Reddito di cittadinanza può essere corretto ma è una politica contro la povertà. Oggi in Italia mancano politiche per creare lavoro e sviluppo".

Indennità dei politici - Di Maio denuncia : “Zingaretti non ha ritirato il ddl Zanda che aumenta gli stipendi. È partito l’iter” : La polemica – sulla proposta del Pd a firma di Luigi Zanda sull’Indennità parlamentari con relativo aumento – dura quasi da due mesi. Tra una sconfessione o quasi del tesoriere e l’annuncio di un ritiro, emerge che la proposta non solo non è stata bloccata ma ha iniziato il suo iter parlamentare. Lo denuncia Luigi Di Maio su Facebook “Vi ricordate la proposta del Pd per aumentare gli stipendi dei parlamentari? Bene, ...

Governo : Pd spaccato - Delrio apre al M5S ma Zingaretti non ci sta : Così l'ex ministro dello Sport Luca Lotti a cui si aggiunge Maria Elena Boschi: Di Maio vuole dialogare con il Pd se il Pd 'si redime'. Ma su cosa vuole dialogare il capo di un partito ...

Pd - caos Zingaretti-Calenda : ‘Mozione di sfiducia al governo’ - ‘no - solo su Siri’. Ma la legge non lo permette : Durante la presentazione dei candidati della lista Pd-Siamo europei, a Roma, emergono differenze di vedute tra Nicola Zingaretti e Carlo Calenda sul modo di opporsi al governo gialloverde. Per il segretario del Pd la strada giusta è “la mozione di sfiducia al governo per far venire fuori i finti litigi” tra Di Maio e Salvini. Per Calenda, invece, la mozione deve essere su Siri. Peccato, però, che la legge non preveda la mozione di ...

Salva Roma - l’assessore al Bilancio : ‘Dal 2021 scricchiolio dei conti - poi ci sarà il crollo’. Zingaretti : ‘Non è favore alla città’ : “Dal 2021 il Bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo. Se non ci sarà un intervento in Parlamento al decreto Crescita e in particolare alla norma Salva Roma, lo Stato fra tre anni dovrà sopportare il buco della gestione commissariale”. È la previsione dell’assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, affidata a Il Messaggero. “Questa è la riprova di quanto l’iniziale norma proposta fosse ...

25/4 - Zingaretti : non prenderne distanze : "Chi usa la nostra liberazione per cercare qualche voto in più da ambienti nostalgici o da nuovi militanti di destre in costruzione ha la memoria corta, la vista offuscata da strategie di corto respiro e poco futuro". Inoltre "Sono pericolose, cariche di ambiguità e terribili contraddizioni" le parole, di "chi ricopre alte cariche istituziozionali",che prendono le distanze dal "tornante fondativo" che il 25 Aprile. E' il monito che, su ...

25 aprile : Zingaretti - 'non ironizziamo troppo sulle celebrazioni' : Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Non ironizziamo troppo sul 25 aprile che poi finisce che qualcuno inizia a mettere in discussione la storia". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a Castelvetrano (Trapani) dove tra poco terrà un comizio per il

25 aprile - ministro Trenta : 'Inquietano i richiami a regimi nefandi - non è tutto risolto'. Zingaretti : 'Ipocrisia M5s' : ... 'Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso ...

25 aprile - ministro Trenta : “Inquietano i richiami a regimi nefandi - non è tutto risolto”. Zingaretti : “Ipocrisia M5s” : “Ci inquietano i richiami, troppo frequenti, ai simboli di regimi nefandi, o la fascinazione per i moderni autoritarismi. Non è tutto risolto”. Così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha parlato in vista delle celebrazioni del 25 aprile, dopo le polemiche che si sono susseguite nei giorni scorsi, con il governo che si è spaccato anche su questo punto dopo che Matteo Salvini ha annunciato l’assenza dei membri del ...

Zingaretti - litigano e non decidono : ROMA, 24 APR - "Alzi la mano chi ha capito qualcosa sul decreto Salva Roma. Non si capisce nulla perchè non hanno deciso nulla. Questo governo continua a litigare e a non decidere. Lo fanno solo ...

Zingaretti : "Non c'è più un governo" : 21.42 "Un vicepremier, Salvini, dice che c'è un ottimo decreto crescita. L'altro vice-premier, Di Maio dice che non si è discusso nessun decreto crescita. Ma non provano un po' di vergogna?". Lo scrive Zingaretti segretario Pd su Facebook. "La verità è che in Italia non c'è più un governo. E questa sera il Paese ha assistito a uno spettacolo indecente: attaccati alle poltrone con la colla", conclude Zingaretti.

Scontro sul Salva Roma Salvini annuncia lo stralcio ma i 5S lo smentiscono. Zingaretti 'In Italia non c è più un governo'