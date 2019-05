Salone del Libro di Torino | una corsa al ‘mi si nota di più se vengo o no?’

Salone del libro - Michela Murgia non rinuncia : Se la Lega governa chiedo la cittadinanza fuori? : Anche Michela Murgia interviene nel dibattito sul Salone Internazionale del libro di Torino, dopo l'annuncio della presenza dell'editore vicino a CasaPound, chiarendo che lei ci sarà: "Saremo al Salone proprio "a motivo" della presenza dei fascisti. Siamo convinti che i presidii non vadano abbandonati, né si debbano cedere gli spazi di incontro e di confronto che ancora ci restano."

Lucca Comics & Games al Salone Internazionale del Libro di Torino con una marea di appuntamenti da non perdere : Lucca Comics & Games, uno dei più avanzati esempi di festival crossmediale in Europa si fa portabandiera del mondo del fumetto e del gioco e torna al Salone del Libro di Torino nelle vesti di Partner Culturale.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Frutto di questa collaborazione, l'area Read'n'Play: uno spazio di 400 mq dedicato a giochi da tavolo e fumetti, con le migliori etichette del mercato. In quest'area sarà possibile giocare ai ...

Salone del Libro è caos per CasaPound : Wu Ming e Ginzburg rinunciano : Dopo l'annuncio della presenza dell'editore Altaforte, vicino a CasaPound, al Salone Internazionale del Libro di Torino, arrivano le dimissioni di Christian Raimo da consulente editoriale del Salone diretto da Nicola Lagioia. E le prime rinunce, da parte di Wu Ming e Carlo Ginzburg. Ma su Facebook Raimo ha appena annunciato: "Ci sarò come autore e non consulente".

Raimo : "Andrò al Salone del Libro per parlare - discutere - anche contestare" : Andrà al Salone 'soprattutto per parlare, discutere, anche contestare, e ascoltare. Ogni anno che sono andato al Salone sono tornato un po' più ricco, quest'anno sono convinto che accadrà ancora di ...

Il collettivo Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg hanno annullato la partecipazione al Salone del Libro di Torino : Il collettivo culturale di ispirazione marxista Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg hanno annullato la loro partecipazione al Salone del Libro di Torino, criticando la decisione degli organizzatori di invitare l’editore Altaforte, considerato legato al partito neofascista di Casapound.

[L'esclusiva] Lo stand dell'editore Altaforte presente al Salone del libro di Torino : E' polemica a Torino, in particolare sui social, per la presenza al prossimo salone del libro, dal 9 al 13 maggio, della casa editrice dell'ultimo libro su Matteo Salvini, Io sono Matteo Salvini, ...

Salone del Libro : dopo Raimo rinunciano Wu Ming e Ginzburg : Come spesso accade, ci si nasconde dietro il «legale» per non assumersi una responsabilità politica e morale". Il comitato d'indirizzo, presieduto da Maurizio Rebola, direttore della Fondazione ...

Dopo le dimissioni di Raimo - rinunciano al Salone del Libro Wu Ming e Ginzburg : La polemica sulla presenza dell’editore ‘sovranista’ Altaforte tra gli stand del Lingotto scuote i giorni di vigilia del Salone del Libro di Torino. Dopo le dimissioni, ieri, dello scrittore e insegnante Christian Raimo dal ruolo di consulente editoriale per i commenti a un suo post in cui definiva “neofascisti e razzisti” alcuni editori e giornalisti, spingendo per un “Salone militante e antifascista”, ...

Continuano le polemiche su Salone del libro e fascismo : Oggi ci sono state le dimissioni – per un post su Facebook – del giornalista Christian Raimo, membro del Comitato editoriale

Salone del libro - bufera post razzisti : Raimo si dimette dai consulenti : Christian Raimo lascia il gruppo di consulenti del Salone del libro di Torino . Lo scrittore, autore di un post su Facebook nel quale definiva 'neofascisti e razzisti' alcuni editori e giornalisti, ...

Il caso del libro-intervista su Salvini si sposta al Salone di Torino : Uno spettro s'aggira per il Salone Internazionale del Libro di Torino che sta per iniziare (9-13 maggio). E lo agita, parecchio. È il fantasma di Matteo Salvini e del suo pamphlet fresco di stampa pubblicato dall'editrice Altaforte di Francesco Polacchi, vicino a Casapound, e firmato da Chiara Giannini. Titolo: Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio. Di fatto un'autobiografia, che dovrebbe esser presentata nel giorno di ...

