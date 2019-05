NIER : AUTOMATA – GAME OF THE YORHA EDITION Recensione : NIER: AUTOMATA – GAME OF THE YORHA EDITION Recensione Inizialmente NIER: AUTOMATA – GAME OF THE YORHA EDITION appariva come un gioco d’azione in terza persona abbastanza semplice, ma ben presto ci siamo ricreduti perché si è trasformato, un ibrido basato sulla narrativa modificato completamente le regole e le aspettative del genere. Molto evidenti sono […]