Maltempo | in 5 nel Mincio con auto Pescatore ancora disperso | ristorante alla deriva

Maltempo Mantova : riprese le ricerche del giovane disperso nel Mincio : Sono riprese questa mattina nel Mantovano, a Pozzolo, le ricerche del giovane romeno disperso da ieri mattina nelle acque del canale diversivo Mincio. I vigili del fuoco sono sul posto con i sommozzatori, ed è previsto il sorvolo della zona da parte di un elicottero. Il 24enne, residente a Valeggio sul Mincio (Verona), era finito in acqua con l’auto su cui si trovava con altri quattro connazionali per ripararsi dal Maltempo: erano in zona ...

Il Maltempo non da tregua - nel bolognese decine di persone evacuate per uno smottamento : Non cessa di flagellare l'Emilia-Romagna l'ondata di freddo che si sta abbattendo sulla regione da due giorni. Numerosi i disagi per la popolazione dovuti alle forti piogge e alle nevicate che hanno ...

Maltempo nelle Marche : temporali e allagamenti - disagi in provincia di Ancona : temporali, grandinate, vento forte e crollo delle temperature ieri nelle Marche: l’area più colpita è stata la provincia di Ancona, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti, frane e disagi alla viabilità. A Torrette di Ancona una famiglia è rimasta bloccata nella casa allagata ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Ad Ancona la pioggia e il fango hanno invaso sottopassi e strade. E’ tornata la neve nei comuni maceratesi di ...

Maltempo - smottamento nel Bolognese : famiglie evacuate : Una decina di famiglie sono state evacuate nel pomeriggio a Pianoro Vecchio, nel Bolognese, per uno smottamento provocato probabilmente dalla pioggia che da questa mattina interessa l’Emilia. A cedere, a quanto si apprende, e’ stato un contrafforte in cemento che sostiene alcuni edifici con diversi appartamenti. Non risultano feriti, ma molte persone hanno raccontato di essersi spaventate per il boato causato dal crollo, avvenuto ...

Maltempo : pioggia - vento e grandine nelle Marche : Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un’ondata di Maltempo che nel pomeriggio si e’ abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e a una violenta grandinata. I vigili del fuoco hanno recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la ...

Maltempo in Sardegna - neve nel Nuorese e navi dirottate per il maestrale a 70 chilometri orari : CAGLIARI. Problemi ai collegamenti marittimi nello scalo di Porto Torres a causa della bufera di maestrale che sta spazzando in queste ore la Sardegna con raffiche sino a 70 chilometri all'ora. La ...

Maltempo nel Reatino : nevica sul Monte Terminillo : Complice l’ondata di Maltempo, che sta interessando nelle ultime ore l’Italia centrale e il brusco abbassamento delle temperature, dal primo pomeriggio di oggi è in corso un’intensa nevicata sul Monte Terminillo, la stazione sciistica della provincia di Rieti. Le immagini delle webcam e quelle pubblicate sui social dai residenti mostrano la neve su tutto il centro abitato, a Pian de’ Valli, e sulle due vette. L'articolo ...

Maltempo : nel Bresciano danni a vigneti e serre : vigneti e alberi abbattuti, serre di vivai scoperchiate e prati di erbai sferzati dalla furia dei vortici d’aria. Questa la situazione descritta dai tecnici di Coldiretti che stanno lavorando nella parte occidentale del lago di Garda tra Lonato del Garda, Padenghe sul Garda, Soiano, Moniga del Garda e Salo’. “Al momento – spiega Coldiretti – nella zona di Lonato del Garda colpiti i prati di erbai, con il loietto ...

Disperso nel Mincio : i sommozzatori sospendono le ricerche per Maltempo : Una persona risulta dispersa dopo che un’auto è finita nel fiume Mincio, in provincia di Mantova. Le ricerche dei sommozzatori sono state sospese a causa del maltempo. Quando l’auto è caduta nel fiume a bordo c’erano cinque giovani uomini, tutti di nazionalità romena, residenti nelle vicinanze. Al momento dell’incidente, avvenuto questa mattina, gli uomini sarebbero stati, a quanto si apprende, in stato di ebbrezza. ...

