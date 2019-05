LIVE MotoGP | Test Jerez 2019 in DIRETTA | giornata cruciale per Valentino Rossi e

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Benvenuti alladiriservati allasul circuito dide la Frontera (Spagna). Laddove ieri si è corso il Gran Premio di Spagna, con il successo in scioltezza di Marc Marquez, i protagonisti della classe regina avranno a loro disposizione la pista andalusa per otto ore, dalle 10.00 alle 18.00, per lavorare sulle rispettive moto in vista del prosieguo della stagione.Questa intensadisarà importante sotto molti punti di vista, e per numerosi protagonisti. In primo luogo, come spesso capita, ci sarà particolare attenzione sulla Yamaha. La scuderia di Iwata, dopo un fine settimana complicato, annuncia che proverà diversi nuovi accorgimenti allo di elettronica, l’atavico tallone d’Achille della moto giapponese. Sul fronte Honda, invece, le maggiori curiosità arriveranno da Jorge Lorenzo che dovrà scuotersi dopo un inizio di campionato ...

