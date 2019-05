Giro d’Italia 2019 – Vincenzo Nibali ci crede | “i rivali sono tanti | ma arrivo alla

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019)carico e motivato per ild’Italia: le parole dello Squalovigilia della partenza di Bologna Manca pochissimo ormai all’esordio dell’edizione 102 deld’Italia: sabato i ciclisti si schiereranno al via a Bologna per dare inizio a tre settimane di puro spettacolo. Gli appassionati di ciclismo non vedono l’ora di vedere i campioni sfidarsi per le strade d’Italia a caccia del Trofeo Senza Fine.LaPresseTra i contendentivittoria c’è anche, capitano della Bahrain Merida, carico e motivato in vista dell’esordio: “ilè il mio obiettivo principale per questa prima parte della stagione e la mia preparazione è stata disegnata per essere pronto all’inizio della gara italiana. Mi sento pronto per iniziare questa fantastica avventura. Il percorso è davvero impegnativo ...

