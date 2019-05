Gaza | in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hamas In due giorni di bombardamenti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dopo duedi, le armi tacciono nella Striscia di. Tra sabato e domenica notte, tra lo Stato dic’è stato un continuo lancio di missili. Dall’alba di questa mattina, afferma, è entrato inunil. L’esercito israeliano conferma “il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane”. Nei combattimenti sono stati uccisi almeno 15 palestinesi, 25 secondo il ministero di Sanità locale die quattro civili israeliani. Sono circa 170 i feriti.I militari israeliani confermano di aver bombardato “350 obiettivi della Jihad islamica e di” nelle ultime 48 ore. Su Twitter le forze di sicurezza israeliane precisano di aver colpito siti per il lancio di razzi, centri di comando e addestramento, depositi di armi e siti militari. “Il terrore colpisce i civili, noi colpiamo il ...

