Aereo russo in fiamme in atterraggio | 41 morti | «Esploso in una palla di fuoco»

vanityfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Una scena apocalittica quella dell’Sukhoi Superjet-100 inche compie undi emergenza all’aeroporto Sheremetyevo, poco fuori Mosca, dal quale era decollato poco prima diretto a Murmansk. E dal quale, una volta a terra avvolto dal fuco e dalle, i passeggeri superstiti fuggono lungo gli scivoli in preda al panico. «Sono riuscito a saltare fuori, ma è stato un miracolo. L’in unadi» ha raccontato Mikhail Savchenko uno dei sopravvissuti al disastro. Il bilancio attuale delle vittime è altissimo: secondo le fonti investigative citate dall’agenzia di informazione russa Interfax 41 persone hanno perso la vita su 78 passeggeri presenti. Due sono bambini.Aeroflot ha pubblicato la lista dei sopravvissutiUna tragedia dai contorni ancora poco chiari. Impossibile capire, per il momento, la dinamica dell’incidente e le cause. ...

damatoalfonso : RT @ultimenotizie: Nell'incidente all'aeroporto di #Mosca, dove ieri è atterrato un aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone… - albealias : RT @ultimenotizie: Nell'incidente all'aeroporto di #Mosca, dove ieri è atterrato un aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Nell'incidente all'aeroporto di #Mosca, dove ieri è atterrato un aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone… -