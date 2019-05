Pensioni | non ci sono buone notizie per chi sperava in quota 41

Pensioni - non si sono buone notizie per chi sperava in "quota 41" : Si allontana la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Visto lo stato dei conti...

Pensioni : Quota 100 - i risparmi derivanti dalla misura non potranno essere riutilizzati : "Non c'è nessun tesoretto. Anche se Quota 100 non tira, i risparmi non potrebbero comunque essere ricollocati a nuova spesa". A ribadirlo è l'economista Marco Leonardi, professore all'Università degli studi di Milano che in questi giorni si è soffermato sui risparmi generati dalle minori adesioni alla Quota 100 rispetto a quanto preventivato dal Governo Conte. Oltre 123 mila domande presentate per Quota 100 Come ormai noto, infatti, delle 293 ...

25 aprile - le bufale del fascismo : Pensioni - bonifiche - case - stipendi. Le cose buone che Mussolini non ha mai fatto : Le cose buone che Mussolini ha fatto non esistono. Ha fatto cose infami, come le leggi razziali, preso decisioni scellerate, come l’ingresso in una guerra che fu subito una disfatta, cancellato (quell’assaggio di) libertà e democrazia. Ma se si rovista in mezzo al resto non ci sono cose buone. Di sicuro non le cose buone che gli vengono attribuite, con conferimento d’onori alla memoria (scarsa) e con la insinuante forza del ...

Pensioni - Cgil : Q100 non basta - servono nuovi interventi : "Siamo di fronte ad un ulteriore provvedimento a termine, che coinvolgerà alcune migliaia di persone ma che lascia del tutto invariate le cose in prospettiva. Altro che abrogazione della Legge Fornero". Lo ha dichiarato il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli che si è detto pronto a chiedere al Governo Conte di intervenire con nuove misure sul fronte previdenziale al fine di coinvolgere una più ampia platea di lavoratori. Quota ...

Pensioni ultima ora : tesoretto Quota 100 - quanti sono i risparmi non spesi : Pensioni ultima ora: tesoretto Quota 100, quanti sono i risparmi non spesi Pensioni ultima ora: l’erogazione di Quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbe rivelarsi meno costosa del previsto. Addirittura ci potrebbe essere una sorta di effetto tesoretto. Ovvero si potrebbe rendere disponibile una cifra, anche abbastanza alta, dovuta ad una minore adesione alle due misure e conseguentemente minori costi rispetto alle stime fatte prima ...

Pensioni - in Portogallo non si pagano tasse neppure sulle rendite previdenziali : Un miliardo di euro all'anno: è l'importo complessivo che l'Inps paga ai quasi 400mila pensionati italiani che risiedono all'estero e vi percepiscono il loro assegno Pensionistico. Spesso senza pagarci alcuna tassa. È un boom, ormai, accentuatosi dopo gli anni della crisi, a vantaggio di alcuni paes

Pensioni : Quota 41 - Salvini non si ferma - la prossima misura sarà per i precoci : Non si fa attendere molto il vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega Matteo Salvini: dopo l'approvazione del meccanismo della Quota 100, infatti, sembra pronto a rilanciare il sistema della Quota 41 al fine di risolvere definitivamente il nodo riguardante i lavoratori precoci. È scontro fra Di Maio e Salvini sulla flat-tax Tra gli obiettivi, anche la cosiddetta flat-tax per le famiglie; una proposta sulla quale il ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e Naspi non compatibili - quanto si perde : Pensioni ultima ora: Quota 100 e Naspi non compatibili, quanto si perde quanto si perde tra Naspi e Quota 100 Pensioni ultima ora: a scaldare il dibattito in materia previdenziale c’è un dubbio collegato alla introduzione di Quota 100. In pratica il timore e la preoccupazione evidenziata da molti è la seguente: Quota 100 è incompatibile con Naspi? Ricordiamo per chi non lo sapesse che Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione ...

Pensioni - Castelli : 'Quota 100 è transitoria' - Salvini asserisce : 'Non si torna indietro' : Secondo quanto riportato da il sito Ansa sembrerebbe che ci sia tensione tra i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un nuovo botta e risposta c'è stato tra i due alleati di governo: le divergenze di opinioni sono sulle misure da adottare e su quelle già disposte. Si fa riferimento in particolare modo a quota 100. Non mancano opinioni sul reciproco operato e su come i due vicepremier impiegano la loro giornata lavorativa. Il ...

Pensioni - non solo quota 100 : tutte le domande per gli altri anticipi : Non c’è solo il popolo di “quota 100” a gonfiare il fiume in piena di domande per una pensione anticipata nel 2019. Ai primi di aprile avevano fatto richiesta all’Inps per uno degli altri tre canali di uscita previsti dalla legge 26/2019 più di 34.400 lavoratori...

Pensioni Quota 100 - oltre 112mila richieste - Salvini : 'Non la sospenderò mai' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 aprile 2019 vedono arrivare nuovi dati dall'Inps in merito alle richieste di uscita anticipata dal lavoro tramite la Quota 100. Continua infatti il trend di crescita, con le domande che hanno superato le 112mila unità. Nel frattempo prosegue anche la dialettica politica sulla misura, mentre dalle ultime rilevazioni statistiche emerge che gli italiani stanno aumentando i risparmi destinati alla previdenza ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 non risolve tutti i problemi - Uil attacca : Pensioni ultima ora: Quota 100 non risolve tutti i problemi, Uil attacca Torna a farsi sentire il fronte sindacale in materia previdenziale. Questa volta a parlare è il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo a margine di una assemblea dei lavoratori Fincantieri tenutosi presso lo stabilimento di Marghera. Pensioni ultima ora, Barbagallo (UIL): Quota 100 è un primo passo Toccando la materia previdenziale Barbagallo ha ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 “non cambia quasi niente” ecco perché : Pensioni ultime notizie: Quota 100 “non cambia quasi niente” ecco perché Quota 100 non cambia quasi niente rispetto a prima. Questo il pensiero di Giuliano Cazzola, che ha scritto un lungo articolo su Huffington Post per spiegare il suo punto di vista sulla nuova misura di pensione anticipata. Per farlo ha riportato anche diverse statistiche legate alle Pensioni elaborate dal Coordinamento attuariale dell’Inps. Da questi ...

Pensioni - parla Salvini : 'Non cancello quota 100 neanche se viene Padre Pio' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 aprile 2019 vedono arrivare nuove forti dichiarazioni dal Governo ed in particolare dal Vice Premier Salvini in merito alla quota 100 ed all'intenzione di mantenere in essere il provvedimento. Sulla questione il dibattito si è riacceso dopo i dubbi espressi nella giornata di ieri dall'OCSE, che ne ha chiesto l'abrogazione assieme ad un ripensamento da attuare anche sul reddito di cittadinanza. Nel ...