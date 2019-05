Monaco | Berrettini si arrende in finale | Garin vince al tie break del terzo set

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini si arrende in finale a Cristian Garin solo al tie-break del terzo set : Nella finale dell’ATP 250 di Monaco, disputata con temperature invernali, Matteo Berrettini, numero 37 del mondo, ha ceduto solo al tie-break del terzo set contro il cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking. 6-1 3-6 7-6 il punteggio a favore del sudamericano in 2 ore e 11 minuti di gioco. I primi tre game del match seguono il servizio, poi Matteo si fa brekkare nel quarto dopo essere stato in vantaggio 30-0 e facendo negli ultimi due punti ...

Tennis - Berrettini si arrende a Garin in finale a Monaco : Niente doppietta. Matteo Berrettini a Monaco si arrende in finale al Christian Garin, vedendo sfumare al tie-break del terzo set il sogno di conquistare due tornei consecutivi bissando il trionfo a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 6-7. Il cileno vince dopo oltre due ore di battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

ATP Monaco – Finale amara per Berrettini : l’azzurro ko contro il cileno Garin : Matteo Berrettini sconfitto in Finale nell’ATP di Monaco: il tennista azzurro ko in 3 set contro il cileno Garin Dopo il successo a Budapest, Berrettini non riesce a completare una strepitosa doppietta. Il tennista italiano si arrende nella Finale dell’ATP di Monaco al cileno Garin e manca l’appuntamento con il terzo trofeo in carriera. Berrettini, che questa mattina aveva giocato la semiFinale contro Bautista Agut (rinviata per pioggia) è ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 4-5. Gran battaglia nella partita decisiva : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 1-2. Gran battaglia nella partita decisiva : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 4-3. Segnali di reazione per l’azzurro : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 3-2. Segnali di reazione per l’azzurro : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

Torneo Monaco. Berrettini vola in finale : Continua il periodo magico di Matteo Berrettini. Il tennista romano, dopo la vittoria di domenica scorsa, a Budapest, ha conquistato il pass finale

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6. Primo set senza storia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-4. Il cileno centra il break : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

Monaco - Berrettini alla seconda finale in otto giorni. Alle 15.30 la sfida con Garin : Nono match vinto di fila e seconda finale in otto giorni per Matteo Berrettini , approdato all'ultimo atto anche nel 'BMW Open' in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera , in Germania. Nella ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : il romano vuole il successo per entrare fra i primi 30 del mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

Tennis - Berrettini batte Bautista-Agut e vola in finale a Monaco di Baviera : Monaco DI Baviera - Matteo Berrettini conquista la finale del torneo Atp 250 Bmw Open di Monaco di Baviera. L'azzurro batte lo spagnolo Bautista-Agut in due set senza neanche perdere un turno di ...