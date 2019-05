«Mentre ero via» | la fiction di Rai1 che intercetta i gusti del momento

Spoiler atto finale di 'Mentre ero via' - in replica su Rai Play : Stefano lascia Monica : 'Mentre ero via' la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, creata dalla mente fantasiosa e creativa di Ivan Cotroneo e Monica Rametta sta per concludersi. Il 9 maggio andrà in onda il finale con tanto di sorpresa: la protagonista ricorderà molte cose del suo passato e Stefano avrà un problema serio da risolvere, tanto che i due sembreranno molto distanti. La prossima e ultima puntata si può seguire anche in diretta streaming e in replica ...

Antonella Clerici - la confessione : 'Ho sbagliato a fare Portobello. Cos'ho capito subito Mentre ero in onda' : Antonella Clerici è tra gli protagonisti del Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani. 'Sono una persona normale che fa un lavoro eccezionale', la Clerici inizia così il suo intervento e ...

Anticipazioni Mentre ero via sesta e ultima puntata : Monica arriva alla verità : Tra le fiction più amate e seguite di questa stagione televisiva di Rai 1 vi è sicuramente Mentre ero via, la nuova serie con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, che settimana dopo settimana ha saputo conquistare l'affetto e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia, registrando risultati d'ascolto molto positivi. Un grande successo che tuttavia è giunto al termine di questa prima stagione: giovedì 9 maggio alle ore 21:30 circa ...

Antonella Clerici - la confessione : "Ho sbagliato a fare Portobello. Cos'ho capito subito Mentre ero in onda" : Antonella Clerici è tra gli protagonisti del Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani. "Sono una persona normale che fa un lavoro eccezionale", la Clerici inizia così il suo intervento e ripercorre la sua carriera facendo un'analisi della televisione italiana: "Io guardo davvero la tv di mezzo

Mentre ero via - ultima puntata : anticipazioni episodio finale 9 maggio : Ultimo appuntamento con Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica: l’appuntamento è per la prima serata di giovedì 9 maggio, ovviamente su Rai1. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due appuntamenti: dopo il penultimo episodio ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 maggio 2019 : Mentre ero Via in cima al Trend Topic con 50.000 Tweet - bene la Carrà e Piazza Pulita : Auditel 2 maggio 2019: Il penultimo appuntamento della fiction Mentre Ero Via in alto nel Trend Topic con quasi 50.000 Tweet. Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La Rai è indiscutibilmente leader della serata Social del 2 maggio. La penultima puntata della fiction di Rai 1 “Mentre Ero ...

Ascolti tv - Mentre ero via vince con 5.3 milioni di telespettatori : Con 5.343.000 telespettatori e uno share del 23,22% la penultima puntata di Mentre ero via si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 2 maggio. La fiction di Rai1 con Vittoria Puccini ha doppiato i telespettatori del film di Canale 5, La fredda luce del giorno, (2.167.000 pari al 9,44%). Ascolti tv prime time Terzo gradino del podio per Italia 1 che con la quarta puntata di Colorado ha conquistato 1.448.000 telespettatori e il 7,28% di ...

Ascolti Tv 2 maggio 2019 - vince Mentre ero Via. Chiude in bellezza il Costanzo Show - bene Colorado - la Carrà sotto il 4% : Ascolti Tv di giovedì 2 maggio 2019. Su Rai1 oltre 5 milioni e 300 mila spettatori di media per la fiction Mentre ero Via pari al 23,2% di share. Su Canale 5 La Fredda luce del Giorno 2,1 milioni e 9,...

Ascolti Tv giovedì 2 maggio : Mentre ero Via al 23 - 2% - La fredda luce del giorno (9 - 14%) : Ascolti Tv giovedì 2 maggio: Vince Mentre Ero Via su Rai 1 con il 23.2% di share. A Raccontare Comincia Tu (3.9%) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1- Mentre Ero via 1×05 1a Tv – 5.34 milioni e 23.2% di share Canale 5 – La fredda luce del giorno 1a Tv – 2.17 milioni e 9.4% di share Italia 1 – Colorado – 1.45 milioni e 7.3 % di share La7 – Piazzapulita – 1.07 milioni e 6.2 ...

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4%. L’Europa League al 4.6% su TV8 - crolla la Carrà (3.9%) : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...

Spoiler 'Mentre ero via' - puntata 9 maggio : nemici confonderanno di nuovo la Grossi : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della fiction televisiva Mentre ero via. Giovedì prossimo su Rai1 verrà, invece, trasmessa l'ultima puntata della serie. Finalmente i nodi verranno al pettine e molti nuovi elementi saranno chiari alla protagonista Vittoria Puccini, in arte Monica. I telespettatori italiani sono stati molto coinvolti dalla fiction in questione e adesso non aspettano altro che di scoprire la verità su tutta la vicenda. ...

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4% - l’Europa League al 4.6% su TV8 : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 maggio 2019 : Mentre ero Via in cima al Trend Topic con 50.000 Tweet - bene la Carrà e Piazza Pulita : Auditel 2 maggio 2019: Il penultimo appuntamento della fiction Mentre Ero Via in alto nel Trend Topic con quasi 50.000 Tweet. Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La Rai è indiscutibilmente leader della serata Social del 2 maggio. La penultima puntata della fiction di Rai 1 “Mentre Ero ...

Replica Mentre ero via : dove rivedere la quinta puntata : Mentre ero via, dove e quando rivedere la quinta puntata: canale e orario Ogni puntata tanti nuovi misteri. Nuovi segreti. Nuove mezze verità. Scoprire cosa sia successo davvero sembra impossibile. Prima di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata bisognerà aspettare una settimana. Ci sono sette giorni di tempo per recuperare la quinta puntata andata in onda […] L'articolo Replica Mentre ero via: dove rivedere la quinta puntata ...