Meno parole | più sicurezza | Salvini adesso è in difficoltà

Bambini piccoli - più di un milione di parole in Meno se i genitori non leggono loro i libri : (foto: Sean Gallup via Getty Images) genitori, leggete ai vostri figli, anche quando sono piccolissimi. L’ascolto di racconti e storie è essenziale per i Bambini, per aiutarli a sviluppare un vocabolario più ricco a articolato. Basti pensare che se gli adulti che leggono circa 5 libricini al giorno ai loro figli già in età prescolare, nei loro primi 5 anni di vita, i Bambini arrivano alle scuole elementari avendo ascoltato quasi 1,5 ...