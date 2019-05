Giampaolo ' O cresciamo o non resto qui'

ansa

(Di domenica 5 maggio 2019) ROMA, 5 MAG - "Ho gia' parlato con la societa': un altro anno nell'anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo. In questi tre anni siamo cresciuti, ora ci serve uno step ulteriore o altrimenti non e' ...

milansette : Samp, Giampaolo pronto all'addio: 'O cresciamo o non resto qui' - gazz_rossonera : Samp, Giampaolo pronto all’addio: “O cresciamo o non resto qui” - FansCalcio : Sampdoria, Giampaolo: “Cresciamo o non resto qui: no a un’altra stagione anonima” -