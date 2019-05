Europee | la candidata leghista | Scateniamo la tempesta a Bruxelles Sullo

Europee - in Veneto Fdi contro Lega per manifesto della candidata Ilenia Rento : "Usa foto della strage di alberi a Belluno" : 'Scateniamo la tempesta a Bruxelles' come slogan, con Matteo Salvini abbracciato alla candidata bellunese della Lega alle Europee Ilenia Rento, sullo sfondo della Diga del Comelico piena di tronchi ...

Giulia Pilloni candidata Casapound alle elezioni Europee del 26 maggio : Corriamo in queste elezioni per ridare ad ogni italiano la libertà che gli spetta, lontano dalle logiche europeiste che ci hanno oppresso e schiacciato fino ad oggi, lontano da una politica che ha ...

Europee - Puglisi «fortitudina». E il club si dissocia dalla candidata dem : La passione di famiglia Una passione di famiglia che Puglisi ha pensato di sfruttare elettoralmente, come si evince dal flyer che è stato distribuito sabato sera all'ingresso del PalaDozza in ...

Fratelli d'Italia corre alle elezioni Europee. Nicoletta Molinari - commercialista di Erba - la candidata : «Si tratta della mia prima esperienza in politica. Osservando ciò che non funziona o si decide di impegnarsi in prima persona oppure si fa finta di niente. Personalmente ho deciso di agire e ...

Europee - candidata anche la “sexyprof” sospesa per le foto hot alla fiera di Berlino : “La mia priorità sarà il revenge porn di cui sono stata vittima” : Anna Ciriani, la “sexyprof” (questo l’hashtag che lei stessa usa accanto alle sue foto) di Pordenone, compare tra i candidati alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l’Italia. Insegnante di lettere, la professoressa venne sospesa nel 2008 dopo che alcune foto di lei senza veli, scattate alla fiera dell’Eros di Berlino, erano state pubblicate sul web da ignoti. “La ...

Europee - Elisabetta Gardini candidata nel Nord Est con Meloni : L'articolo Europee, Elisabetta Gardini candidata nel Nord Est con Meloni proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Europee - ultimo giorno per le liste. Mara Carfagna non è candidata : Nell'elenco di Forza Italia c'è anche il nome l'atleta paralimpica Giusy Versace, ma non compare quello della vicepresidente della Camera