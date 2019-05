Come Cacciare una Squall Line

retemeteoamatori

(Di domenica 5 maggio 2019) Adesso che abbiamo imparato a riconoscere i diversi tipi di temporale e le loro caratteristiche, possiamo passare alla fase “operativa”:questi temporali per apprezzare al meglio la loro struttura e le nubi accessorie associate?Per quanto riguarda i sistemi temporaleschi scarsamente organizzati o stazionari,possono essere i temporali di calore, le multicelle del tipo pulse storm o i sistemi convettivi a mesoscala, questi non offrono molti spunti dal punto di vista fotografico, in quanto in genere non presentano particolari formazioni nuvolose associate.Possono essere però molto interessanti nelle ore serali e notturne per i fulmini (parleremo in seguito di“catturare” i fulmini).I tipi di temporale più interessanti dasono lee, ovviamente, le supercelle.Iniziamo qui a parlare dellevi ricorderete, ...

